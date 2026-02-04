Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
Футбол
 
19:18 04.02.2026
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
Сербский защитник Страхиня Эракович вернулся из петербургского "Зенита" в белградскую "Црвену Звезду" на правах аренды
футбол
страхиня эракович
зенит
црвена звезда
российская премьер-лига (рпл)
трансферы
трансферы в рпл
https://ria.ru/20260202/pedro-2071795849.html
Новости
страхиня эракович, зенит, црвена звезда, российская премьер-лига (рпл), трансферы, трансферы в рпл
Футбол, Страхиня Эракович, Зенит, Црвена Звезда, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы, Трансферы в РПЛ
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"

"Зенит" отдал сербского защитника Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"

Главный тренер Зенита Сергей Семак и Страхиня Эракович - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сербский защитник Страхиня Эракович вернулся из петербургского "Зенита" в белградскую "Црвену Звезду" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
"Футбольный клуб "Зенит" желает Страхине Эраковичу удачи", - говорится в сообщении.
Эраковичу 25 лет, он перешел в "Зенит" из "Црвены Звезды" в июле 2023 года. В составе петербургского клуба серб стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне Эракович провел 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.
В активе Эраковича 18 матчей и один забитый мяч за сборную Сербии.
Педро и Вильмар Барриос - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Зенит" летом продаст Педро за €40 млн, пишут СМИ
2 февраля, 19:57
 
Футбол
 
