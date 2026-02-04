https://ria.ru/20260204/erakovich-2072299943.html
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
Сербский защитник Страхиня Эракович вернулся из петербургского "Зенита" в белградскую "Црвену Звезду" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного РИА Новости Спорт, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сербский защитник Страхиня Эракович вернулся из петербургского "Зенита" в белградскую "Црвену Звезду" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
"Футбольный клуб "Зенит" желает Страхине Эраковичу удачи", - говорится в сообщении.
Эраковичу 25 лет, он перешел в "Зенит" из "Црвены Звезды" в июле 2023 года. В составе петербургского клуба серб стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне Эракович провел 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России.
В активе Эраковича 18 матчей и один забитый мяч за сборную Сербии.