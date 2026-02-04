Рейтинг@Mail.ru
Изюмский шлях: дурная слава самой страшной дороги Руси
04.02.2026
Изюмский шлях: дурная слава самой страшной дороги Руси
Изюмский шлях: дурная слава самой страшной дороги Руси
Об этой дороге говорили всегда с тревогой. Среди всех старых путей неизменно выделяется он — Изюмский шлях (или сакма). Он представлял собой "коридор" в степи...
Изюмский шлях: дурная слава самой страшной дороги Руси

© Public domainС. Иванов. "На сторожевой границе Московского государства, XVI век", 1907 год
С. Иванов. На сторожевой границе Московского государства, XVI век, 1907 год - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Public domain
С. Иванов. "На сторожевой границе Московского государства, XVI век", 1907 год
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Об этой дороге говорили всегда с тревогой. Среди всех старых путей неизменно выделяется он — Изюмский шлях (или сакма). Он представлял собой "коридор" в степи шириной от 40 до 60 метров, а глубиной "до колена человеку".
Чем же дорога заслужила свою мрачную славу?

Вытоптала конница Бату-хана

Название пути несколько обманчиво: дорога действительно проходит мимо города Изюм, но шлях появился гораздо раньше. Первые упоминания о нем появились в летописях 1571 года. Согласно преданиям, этот и другие сакмы выбили монгольские войска еще в XIII веке, когда орды Бату-хана шли завоевывать Европу.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Назначение дороги было двояким. Изюмская сакма служила прямым, быстрым выходом к русским землям. Если Муравский шлях использовали только крымские татары, а Кальмиусский — ногайцы, то по Изюмскому ходили и те, и другие.
И поскольку именно здесь чаще всего двигались конные орды, занимавшиеся грабежом и насилием, дорога обросла легендами, страхом и отчетливым ощущением гибели.
Для русского государства же шлях стал рубежом обороны.

Территория ужаса

После распада Золотой орды начался длительный период войн между Крымским ханством и Российским государством. Татары начали ходить по Изюмской сакме многотысячными толпами. Степная окраина Руси превратилась в территорию страха.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкМиниатюра "Куликовская битва"
Миниатюра Куликовская битва - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в медиабанк
Миниатюра "Куликовская битва"
Цель набегов была вполне очевидна — захват "ясыря", или попросту рабов. Торговля людьми на долгие годы стала экономической основой Крымского ханства. По некоторым данным, с XV по XVII век в Крым, а оттуда далее на восток было переправлено около трех миллионов рабов.
Летом 1572 года, пройдя по тому же Изюмскому шляху, крымский хан Девлет-Гирей разбил у Оки лагерь и уже приступил к дележу русских земель между своими родственниками. Через несколько дней он был разбит в Молодинской битве русскими войсками и позорно бежал восвояси.
Но эта победа не положила конец набегам.

Запасная лошадь и веревки для рабов

По воспоминаниям французского картографа Гийома де Боплана, кочевники ходили в набеги налегке, каждый на своей лошади, нередко захватывали с собой еще и запасную — чтобы вывезти награбленное. Лошади были покрыты шкурами или грубыми попонами, наездники вооружены луками и саблями. Брали с собой минимум вещей: огниво для костра и веревки для связывания рабов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтраны мира. Монголия
Страны мира. Монголия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Страны мира. Монголия
Постоянные набеги приводили к тому, что люди старались засевать свои наделы в непосредственной близости от городов. Французский наемник Жак Маржерет указывал, что всего в пятистах верстах от столицы страна была практически необитаема, за исключением нескольких городков. Он замечал, что земля здесь была плодородна, но обрабатывать ее было некому.

Изюмская черта

Для защиты от татар активно выжигали степи — чтобы лишить вражеских лошадей корма и остановить вторжения. В конце XVII века для защиты от набегов возвели масштабную Изюмскую оборонительную черту — систему крепостей, земляных валов и засек (завалов из поваленных деревьев), прошедшую по территориям современных Белгородской и Харьковской областей.
Однако свою мрачную славу Изюмский шлях утратил лишь в конце XVIII века, когда Крым был присоединен к Российской империи, навсегда положив конец многовековой эпохе набегов.
© Общественное достояниеЕкатерина II Алексеевна
Екатерина II Алексеевна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Общественное достояние
Екатерина II Алексеевна
Но даже после того, как набеги прекратились, никто не отваживался обрабатывать землю вблизи "дороги горя" еще целых полвека.
 
 
 
