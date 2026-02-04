https://ria.ru/20260204/chipovskaya-2072250919.html
Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская
Мать актрисы Анны Чиповской заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская ушла из жизни, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:23:00+03:00
2026-02-04T16:23:00+03:00
2026-02-04T16:25:00+03:00
культура
россия
театр имени е. вахтангова
ольга чиповская
москва
новости культуры
россия
москва
Культура, Россия, Театр имени Е. Вахтангова, Ольга Чиповская, Москва, Новости культуры
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет