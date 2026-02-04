Рейтинг@Mail.ru
Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская
16:23 04.02.2026
Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская
Мать актрисы Анны Чиповской заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская ушла из жизни, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова.
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мать актрисы Анны Чиповской заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская ушла из жизни, сообщили в пресс-службе театра Вахтангова.
"Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская. Всю жизнь Ольга Чиповская посвятила служению сцене", - говорится в сообщении.
 
Культура
 
 
