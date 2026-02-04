https://ria.ru/20260204/chikungunya-2072105360.html
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Выявленный в России завозной случай лихорадки чикунгунья не несет эпидемиологической угрозы, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 04.02.2026
