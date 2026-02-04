Рейтинг@Mail.ru
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России - РИА Новости, 04.02.2026
09:59 04.02.2026
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России

Онищенко: выявленный в РФ завозной случай лихорадки чикунгунья не несет угрозы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выявленный в России завозной случай лихорадки чикунгунья не несет эпидемиологической угрозы, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья.
"Вероятности эпидемии никакой нет в связи с этим случаем… Передается она (лихорадка - ред.) комарами, как вы понимаете, в этот период года комаров у нас не наблюдается", - сказал Онищенко.
По его словам, заболевание протекает тяжело: температура тела поднимается до 40 градусов, ломит суставы, болят мышцы и голова.
Эндемичными регионами по лихорадке чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.
