Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку
Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка Яна Бурлакова завоевала бронзовую медаль в гите на 1 километр на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россиянка Яна Бурлакова завоевала бронзовую медаль в гите на 1 километр на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
Бурлакова финишировала с результатом 1 минута 4,171 секунды и установила рекорд России. Победительницей стала француженка Матильда Гро (1.03,682), второе место заняла итальянка Мириам Вече (отставание - 0 ,424 секунды).
Чемпионат Европы в Конье завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.