https://ria.ru/20260204/bryanskaya-oblast-2072288423.html
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
Две мирные жительницы получили легкие ранения в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Демьянки Стародубского муниципального... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:18:00+03:00
2026-02-04T18:18:00+03:00
2026-02-04T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260204/gladkov-2072241334.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ по автомобилю