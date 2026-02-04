Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 04.02.2026 (обновлено: 19:41 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/bryanskaya-oblast-2072288423.html
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
Две мирные жительницы получили легкие ранения в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Демьянки Стародубского муниципального... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:18:00+03:00
2026-02-04T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260204/gladkov-2072241334.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ

В Брянской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ по автомобилю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 4 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы получили легкие ранения в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, пострадавшие женщины являются учителями в приграничной школе. В момент нападения они возвращались с занятий. Женщины доставлены в медучреждение.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазБрянская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала