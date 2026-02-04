https://ria.ru/20260204/bojkova-2072147180.html
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России
Чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова не сравнится ни с кем из фигуристок по уровню амбиций, заявила в интервью... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T12:24:00+03:00
2026-02-04T12:24:00+03:00
2026-02-04T12:28:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова не сравнится ни с кем из фигуристок по уровню амбиций, заявила в интервью РИА Новости психолог Виктория Борзенкова, работавшая со спортсменкой.
Бойкова в паре с Дмитрием Козловским победили на чемпионате Европы 2020 года и двух чемпионатах России под руководством Тамары Москвиной, а позднее переехали из Санкт-Петербурга в Москву в группу Этери Тутберидзе. Дуэт выиграл декабрьский чемпионат страны, одолев своих главных конкурентов Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
"Мне довелось работать с Сашей Бойковой. Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает завышенные ожидания и растущий страх поражения. Это всегда мешает спортсмену, и нужно учиться навыкам самообладания, которые позволят управлять своим состоянием", - сказала Борзенкова.
"Мне кажется, что сами по себе Мишина и Галлямов более стабильные и уравновешенные, а у Бойковой и Козловского более подвижная психика, - обратила внимание специалист. - Их просто нельзя сравнивать. Уверена, что реакция Насти и Саши на вектор своего спортивного развития после неудач в нынешнем сезоне будет иной".
Полностью интервью с Викторией Борзенковой читайте в среду на сайте РИА Новости.