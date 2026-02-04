Рейтинг@Mail.ru
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:24 04.02.2026 (обновлено: 12:28 04.02.2026)
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России
Чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова не сравнится ни с кем из фигуристок по уровню амбиций, заявила в интервью... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
фигурное катание
спорт
чемпионат россии по фигурному катанию среди юниоров
александра бойкова
спорт, чемпионат россии по фигурному катанию среди юниоров, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров, Александра Бойкова
Спортивный психолог назвала самую амбициозную фигуристку России

Психолог Борзенкова: Бойкова по амбициям не сравнится ни с кем из фигуристок

Александра Бойкова
Александра Бойкова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова не сравнится ни с кем из фигуристок по уровню амбиций, заявила в интервью РИА Новости психолог Виктория Борзенкова, работавшая со спортсменкой.
Бойкова в паре с Дмитрием Козловским победили на чемпионате Европы 2020 года и двух чемпионатах России под руководством Тамары Москвиной, а позднее переехали из Санкт-Петербурга в Москву в группу Этери Тутберидзе. Дуэт выиграл декабрьский чемпионат страны, одолев своих главных конкурентов Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире
1 февраля, 19:18
Фигурист Сарновский рассказал о гонораре за победу на прыжковом турнире
1 февраля, 19:18
"Мне довелось работать с Сашей Бойковой. Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает завышенные ожидания и растущий страх поражения. Это всегда мешает спортсмену, и нужно учиться навыкам самообладания, которые позволят управлять своим состоянием", - сказала Борзенкова.
"Мне кажется, что сами по себе Мишина и Галлямов более стабильные и уравновешенные, а у Бойковой и Козловского более подвижная психика, - обратила внимание специалист. - Их просто нельзя сравнивать. Уверена, что реакция Насти и Саши на вектор своего спортивного развития после неудач в нынешнем сезоне будет иной".
Полностью интервью с Викторией Борзенковой читайте в среду на сайте РИА Новости.
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября 2025, 20:00
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября 2025, 20:00
 
Фигурное катаниеСпортЧемпионат России по фигурному катанию среди юниоровАлександра Бойкова
 
