Блины на Масленицу 2026: рецепты и традиции праздника

Масленица 2026 пройдет с 16 по 22 февраля — в этот период в России традиционно пекут блины как символ солнца, тепла и скорого прихода весны. Круглая форма и золотистый цвет блинов связаны с древними представлениями о возрождении природы и обновлении жизни. Подборка рецептов блинов на Масленицу 2026 — от классических до современных и веганских вариантов — в материале РИА Новости.

Блины на масленицу

Масленица имеет свою уникальную историю, традиции и обряды. По народным поверьям, румяные круглые блины символизируют солнце, тепло, изобилие. Наши предки верили, что в масленичную неделю, чтобы наполнить себя энергией солнца, каждый член семьи должен съесть блин. Масленицу и сегодня принято отмечать блинами и массовыми гуляньями.

“Блины на Масленицу – это не просто традиция, это целая символика. Их круглая форма и золотистый цвет напоминают солнце, которое возвращается, чтобы осветить землю после долгих зимних месяцев. Пекут их как символ тепла, благополучия и изобилия. Именно поэтому в каждом доме в это время аромат свежих блинов наполняет пространство, объединяя семью за общим столом”, – комментирует Даниэль Первов, эксперт в области эзотерики.

Почему на масленицу пекут именно блины

На Масленицу пекут блины по нескольким причинам, эти традиции имеют глубокие исторические корни. По одной из версий – это способ расположить к себе светило. Люди таким образом пытались задобрить солнце и уговорить его светить ярче, чтобы холодную зиму скорее заменила теплая весна.

“Масленица – языческий праздник. Она проходила в день весеннего равноденствия, когда древние славяне отмечали Новый год. В те времена люди боялись богов. И считали, что от их благосклонности зависит погода и хороший урожай. Блины символизировали круглое, золотистое, румяное солнце. На Руси верили, что красивые и вкусные блины помогут задобрить его, помочь хорошо прогреть землю и подарить богатый урожай. Тогда блины пекли из трех ингредиентов – муки, молока и воды”, – говорит Ольга Ващенко, руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер".

Сегодня блинчики готовят из разных видов муки в зависимости от вкусовых предпочтений. Пшеничная имеет хорошие связывающие свойства и придает им мягкую текстуру. Гречневая мука имеет уникальный вкус. Блины из овсяной муки с слегка ореховым оттенком. Кукурузная добавляет сладковатый привкус и отлично сочетается со сладкими начинками. А блины из ржаной муки терпкие.

Масленичная неделя 2026 по дням

В 2026 году Масленица проходит с 16 по 22 февраля, и каждый день недели имеет собственное назначение.

Понедельник — "встреча": начало праздника, первые блины, подготовка угощений.

Вторник — "заигрыши": гуляния, смотрины, угощение блинами гостей.

Среда — "лакомка": блины становятся главным угощением недели.

Четверг — "разгул": массовые гуляния, блины едят в течение всего дня.

Пятница — "тещины вечерки": зять угощает тещу блинами.

Суббота — "золовкины посиделки": семейные застолья, обмен угощениями.

Воскресенье — Прощеное воскресенье: завершение Масленицы, прощание и совместная трапеза.

Региональные отличия

Рецепты блинов различались в зависимости от климата и локальных традиций. На севере Руси чаще пекли плотные, сытные блины на простокваше или кислом молоке: они лучше подходили для холодной погоды и тяжелого труда. На юге предпочитали тонкие, ажурные блины на воде или молоке, которые быстро готовились и подавались с медом, вареньем или фруктовыми начинками.

Астрологи и этнографы сходятся в одном: блин на Масленицу — не просто еда, а культурный символ, объединяющий представления о цикличности времени, семейной памяти и ожидании весны.

Как сложилась традиция, что первый блин комом

По мнению славян, весной вместе с теплом на землю возвращались души умерших. Поэтому на Масленице первый блин – за упокой. Некоторые эксперты считают, что в старину духов предков называли комами, отсюда и возникла поговорка: “Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне”.

После принятия христианства эта традиция сохранилась. Первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули усопших. В Прощеное воскресенье приносили блины на могилы родственников.

Известное выражение “первый блин комом” ассоциируется и с бытовой ситуацией, когда при выпекании первый блин может плохо перевернуться и превратиться в комок. Что часто происходит из-за неправильной консистенции теста или нехватки опыта в приготовлении, если сковорода недостаточно разогрета или плохо смазана маслом.

Секреты приготовления идеальных блинов

Качество блинов напрямую зависит от базовых ингредиентов и технологии. Для классического вкуса чаще всего используют пшеничную муку высшего сорта: она дает эластичное тесто и ровную текстуру. Гречневая мука добавляет насыщенный вкус и подходит для сытных вариантов, рисовая — для безглютеновых рецептов, овсяная — для более мягких и питательных блинов. Именно сочетание муки и жидкости определяет, получатся ли тонкие блины на Масленицу или более плотные.

Жидкая основа также играет ключевую роль. Блины на молоке на Масленицу считаются классикой и дают сбалансированный вкус. Кефир делает тесто более пышным, вода подходит для диетических вариантов, а смесь молока и воды позволяет добиться легкости без потери аромата. Такие пропорции часто используют, когда готовят простые блины на Масленицу.

Яйца отвечают за структуру и эластичность теста. При их отсутствии применяют веганские альтернативы: молотое льняное семя с водой или спелый банан. Все продукты рекомендуется заранее довести до комнатной температуры — это обеспечивает равномерный замес и стабильную консистенцию.

Для характерных "дырочек" используют гашеную соду, разрыхлитель или добавляют немного кипятка в тесто. После замеса важно дать тесту отдохнуть 20–30 минут: за это время клейковина раскрывается, и блины становятся более нежными.

Жарят блины на хорошо раскаленной сковороде с тонким слоем масла. Переворачивают их в момент появления пузырьков и подсыхания краев. Именно соблюдение этих деталей позволяет получить лучшие блины на Масленицу.

Пошаговые рецепты вкусных блинов

Румяные, ажурные, с припеком, на молоке, воде или кефире, с начинками или просто со сметаной – блины являются главным угощением праздничного масленичного стола. Можно воспользоваться классическим рецептом выпекания или поэкспериментировать с разными вкусами.\

Классические блины на молоке

Блины на молоке получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть свои тонкости и секреты. Своим рецептом кружевных блинчиков на молоке поделилась Ольга Ващенко.

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Легко

Время подготовки

10 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

молоко 1 л

яйца 2 шт.

сода 2,5 г

сахар 15 г

мука 500 г

растительное масло 45 мл

соль по вкусу

Приготовление

Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока, муку, соду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Влить оставшееся молоко. И в самом конце добавить масло. Дать тесту отдохнуть 5-10 минут и жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

Блины на молоке и воде

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Легко

Время подготовки

5 мин.

Время готовки

15 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

мука 170 г

вода 250 г

молоко 250 г

соль 2,5 г

сахар 15 г

растительное масло 15 мл

Приготовление

Взбить яйца, соль и сахар. В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком. Затем добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать. Добавить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.

Рецепт блинов, которые можно использовать для сборки блинного торта, рассказал Михаил Котелевский, управляющий MILK&SNOW в гастроквартале "Три вокзала. Депо".

Рецепт блинов, которые можно использовать для сборки блинного торта

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Легко

Время подготовки

5 мин.

Время готовки

15 мин.

Ингредиенты:

яйцо 4 шт.

молоко 1 л

мука пшеничная 530 г

сахар 50 г

соль 10 г

масло подсолнечное 80 г

ванилин 2 г

Приготовление

Взбить миксером или венчиком яйца, сахар и соль. Влить в яичную массу молоко и добавить муку. После добавить ванилин и подсолнечное масло. Жарить тесто на предварительно разогретой сковороде. Перед подачей можно смазать блины сливочным маслом.

Классические блины на воде

Классические блины на воде – это альтернативный вариант для веганов или тех, кто хочет избежать использования молока. Базовый рецепт приготовления тонких классических блинов на воде, которые отлично подойдут для сладких и соленых начинок.

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Легко

Время подготовки

20 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

мука 250 г

вода 500 мл

яйцо 2 шт.

растительное масло 15 мл

сахар 15 г

соль по вкусу

Приготовление

В большой миске смешать муку, воду, яйца, растительное масло, сахар и соль до получения гладкого теста. Дать ему постоять в течение 15-20 минут, чтобы мука набухла. Разогреть сковороду и слегка смазать ее маслом или растительным жиром. Вылить небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределить его по всей поверхности, чтобы получить тонкий слой блина. Обжаривать блины до золотистого цвета, затем перевернуть и поджарить с другой стороны.

Другие рецепты

Есть множество рецептов блинного теста. Разные виды муки, такие как пшеничная, гречневая или овсяная, придают блинам различные текстуры и вкусы. Кроме того, добавление ягод, шоколада, сыра или зеленых трав в тесто может придавать им новые ароматы. Экспериментирование с начинками также способно придать новый оригинальный вкус блинам.

Шоколадные блины

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

20 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

яйцо 4 шт.

шоколад 60 г

пшеничная мука 250 г

молоко 250 мл

йогурт 190 мл

шоколадный сироп 30 мл

сахар 30 г

разрыхлитель 10 г

соль 5 г

масло растительное по вкусу

Приготовление

Растопить шоколад на водяной бане. В миске взбить яйца и добавить к ним растопленный шоколад, муку, молоко, йогурт, шоколадный сироп, сахар, разрыхлитель и соль. Тщательно все перемешать до однородного состояния. Оставить на 5-10 минут в прохладном месте. Хорошо разогреть смазанную маслом сковороду на среднем огне. Жарить блины с обеих сторон до готовности, по необходимости добавляя масло.

Лимонные блины

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

30 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

мука пшеничная 210 г

молоко 300 мл

сахар 45 г

лимон 1/4 шт.

масло растительное для жарки по вкусу

Приготовление

Взбить куриные яйца в глубокой емкости и всыпать сахар. Чтобы блины не получились кислыми можно увеличить дозу сахара. Влить молоко и тщательно взбить все содержимое емкости. Натереть цедру с четверти лимона и выжать сок. Всыпать пшеничную муку высшего сорта, перемешать содержимое, чтобы не образовались комочки. Добавить растительное масло, перемешать и оставить тесто на 20 минут. Спустя указанное время прогреть сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривать блины с обеих сторон по минуте. Подавать блины теплыми с медом или другим сладким соусом.

Блины на кефире

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

10 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

кефир 700 мл

мука 500 г

яйцо 2 шт.

сахар 30 г

сода 2,5 г

Приготовление

Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их. Добавить в муку соду и сахар и слегка смешать. Влить два стакана кефира и замесить тесто. Залить в тесто еще один стакан кефира и снова все перемешать до однородного состояния. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и порционно выливать тесто, чтобы получить тонкие блины. Жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Блины из куриной печени

Категория

Закуска

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

печень куриная 500 г

яйцо 1 шт

молоко 200 г

мука 60 г

соль по вкусу

масло растительное для жарки по вкусу

Приготовление

Куриную печень промыть, обсушить и перекрутить в мясорубке или измельчить блендером. В полученную массу влить молоко и добавить яйцо. Тщательно перемешать и высыпать муку. Добавить соль по вкусу и еще раз хорошо перемешать. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Порционно влить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить каждый блинчик на среднем огне с двух сторон до небольшой румяности. Подавать печеночные блинчики рекомендуется теплыми.

Гречневые блины

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

гречневая мука 200 г

вода 300 мл

растительное масло 1 ст. л.

сахар 1 ч. л.

соль 5 г

Приготовление

В миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить гречневую муку и постепенно влить воду. Перемешать до однородной жидкой консистенции. Вмешать растительное масло. Дать тесту отдохнуть 20 минут. Жарить на хорошо разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

Веганские блины

Категория

Выпечка

Кухня

Современная

Сложность

Легко

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

пшеничная или рисовая мука 200 г

растительное молоко (овсяное, соевое или миндальное) 400 мл

молотое льняное семя 1 ст. л.

вода 3 ст. л.

растительное масло 1 ст. л.

сахар 1 ч. л.

соль 5 г

Приготовление

Смешать льняное семя с водой и оставить на 5 минут. Соединить муку, соль и сахар. Влить растительное молоко и льняную смесь. Перемешать до однородности, добавить масло. Жарить блины на антипригарной сковороде до золотистого цвета.

Блины с суперфудами

Категория

Выпечка

Кухня

Фьюжн

Сложность

Средне

Время подготовки

20 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

пшеничная мука 200 г

молоко 400 мл

матча / куркума / спирулина 1 ч. л.

или свекольное пюре 50 г

растительное масло 1 ст. л.

соль 5 г

Приготовление

Взбить яйца с солью. Добавить молоко и муку, перемешать. Ввести выбранный суперфуд. Добавить масло и довести тесто до однородности. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде.

Протеиновые блины

Категория

Выпечка

Кухня

Современная

Сложность

Средне

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

15 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

овсяная мука 150 г

протеиновый порошок 30 г

молоко или вода 300 мл

разрыхлитель 1 ч. л.

соль 5 г

Приготовление

Смешать сухие ингредиенты. Взбить яйца и добавить жидкость. Соединить все компоненты до однородности. Жарить блины на среднем огне без излишков масла.

Безлактозные блины

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Легко

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты

2 шт.

яйцо

250 г

пшеничная мука

400 мл

безлактозное или кокосовое молоко

1 ст. л.

растительное масло

5 г

соль

1 ч. л.

сахар

Приготовление

Взбить яйца с солью и сахаром. Влить молоко и добавить муку. Перемешать до гладкого теста. Добавить масло. Выпекать тонкие блины на разогретой сковороде.

Блины на закваске

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Сложно

Время подготовки

8–12 ч.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

пшеничная закваска 200 г

пшеничная мука 200 г

вода 300 мл

яйцо 1 шт.

соль 5 г

растительное масло 1 ст. л.

Приготовление

Смешать закваску, муку и воду. Оставить при комнатной температуре на 6–12 часов. Добавить яйцо, соль и масло. Перемешать и выпекать блины на среднем огне.

Ажурные блины с крахмалом

Категория

Выпечка

Кухня

Русская

Сложность

Средне

Время подготовки

15 мин.

Время готовки

20 мин.

Ингредиенты:

яйцо 2 шт.

пшеничная мука 150 г

кукурузный крахмал 50 г

молоко 400 мл

сахар 1 ч. л.

соль 5 г

растительное масло 1 ст. л.

Приготовление

Взбить яйца с солью и сахаром. Добавить муку и крахмал. Влить молоко и масло, перемешать. Тесто должно быть очень жидким. Выпекать на хорошо разогретой сковороде до появления "кружева".

От чего зависит толщина и количество дырочек

Толщина блинов и количество дырочек напрямую зависят от консистенции теста. Более жидкое тесто позволит приготовить тонкие кружевные блины, в то время как густое сделает их толще и плотнее.

Ольга Ващенко поясняет, что выпекать блины нужно на сковороде с очень толстым дном, желательно чугунной. Важно перед этим хорошо ее разогреть.

“Блины любят масло. Даже идеальное тесто не превратится в блины с дырочками на сухой сковороде. Нужно смазать ее тонким слоем масла. Оно при нагревании будет образовывать пузырьки воздуха, которые оставят дырочки в тесте. Сахар делает блины румяными. Но при его избытке тесто станет жестким. Поэтому важно соблюдать баланс”, - говорит эксперт.

Как приготовить тонкие блины

Чтобы блины получились тонкими нужно сделать жидкое тесто. Ольга Ващенко отмечает, что при использовании домашнего жирного молока следует разбавить его водой. После приготовления теста, ему нужно позволить отдохнуть не более 10 минут. Иначе блины получатся толстые и плотные. Также, причиной толстых блинов является большое количество белка (в домашнем молоке), муки, сахара и недостаток яиц.

Даниэль Первов отмечает, что главное – это не совершенство каждого блина, а тепло и радость, которые близкие дарят друг другу, собираясь за одним столом.

Начинки для блинов на Масленицу

Начинки играют ключевую роль в масленичном меню и позволяют адаптировать блины под разные вкусы и форматы — от десертного до сытного обеда. Традиционно выбор начинок отражал сезонность продуктов и региональные предпочтения, сегодня же ассортимент значительно расширился.

Сладкие начинки

Классический вариант — творог с изюмом, который сочетает питательность и мягкий вкус. Широко используются сгущенка, варенье и мед — продукты с длительным сроком хранения, исторически доступные в зимний период. Более современные решения — ягодный соус, шоколадная паста и карамель, которые делают блины десертным блюдом.

Соленые начинки

Для сытных подач выбирают красную икру и семгу, подчеркивающие праздничный статус Масленицы. В повседневном варианте популярны творожный сыр с зеленью, грибы в сметане, курица с сыром и фарш с луком. Такие начинки традиционно подавались как самостоятельное блюдо, а не десерт.

ПП-начинки

Для сбалансированного рациона используют авокадо с лососем, хумус с овощами, а также веганские варианты — кокосовые сливки с манго. Страчателла с базиликом относится к легким, но питательным начинкам и часто используется в современной подаче.

Региональные начинки

В русской кухне распространены картофель с грибами и капуста с яйцом — сытные начинки для холодного климата. Яблоки с корицей относятся к традиционным сладким вариантам и характерны для центральных регионов.

Калорийность популярных начинок Начинка Ккал на 100 г Творог с изюмом ~180 Сгущенное молоко ~320 Варенье ~260 Мед ~300 Ягодный соус ~120 Шоколадная паста ~540 Карамель ~380 Красная икра ~250 Семга ~200 Творожный сыр с зеленью ~240 Грибы в сметане ~150 Курица с сыром ~220 Фарш с луком ~260 Авокадо с лососем ~190 Хумус с овощами ~160 Кокосовые сливки с манго ~210 Страчателла с базиликом ~280 Картофель с грибами ~140 Капуста с яйцом ~120 Яблоки с корицей ~90

Ошибки при приготовлении блинов и как их избежать

Даже при простом составе блины чувствительны к технологии. Большинство неудач связано не с рецептом, а с нарушением базовых правил замеса и жарки.

Блины рвутся

Основные причины: недостаток яиц, перегретая сковорода и отсутствие "отдыха" теста. Яйца формируют связующую структуру, поэтому их нельзя полностью исключать без замены. Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не дымиться. После замеса тесту необходимо постоять 20–30 минут, чтобы клейковина стабилизировалась.

Блины прилипают к сковороде

Чаще всего это происходит, если сковорода недостаточно раскалена или используется слишком мало масла. Также проблема возникает при чрезмерно густом тесте. Решение — разогреть сковороду заранее, смазать ее тонким слоем масла и довести тесто до текучей консистенции.

Блины получаются толстыми и резиновыми

Причина — избыток муки и нехватка жидкости. Такое тесто плохо растекается и быстро пересыхает. Для тонких блинов важно соблюдать пропорции и при необходимости разбавлять тесто молоком или водой уже в процессе готовки.

Нет характерных дырочек

Отсутствие пористой структуры связано с нехваткой разрыхлителя или соды, использованием холодных ингредиентов и отказом от кипятка. Добавление небольшого количества кипятка в конце замеса активирует пузырьки воздуха и делает блины ажурными.

Блины бледные

Слабый нагрев сковороды и минимальное количество сахара в тесте приводят к отсутствию румяной корочки. Для цвета достаточно 1–2 чайных ложек сахара и стабильного среднего огня.

Блины горчат