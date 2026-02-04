https://ria.ru/20260204/balakhnichev-2072180362.html
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева
Похороны бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева запланировано провести 6 февраля на Троекуровском кладбище столицы,... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T13:28:00+03:00
2026-02-04T13:28:00+03:00
2026-02-04T13:28:00+03:00
москва
валентин балахничев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80254/29/802542981_0:272:2695:1787_1920x0_80_0_0_071090b5a773df1b120afb253121ccdc.jpg
https://ria.ru/20260203/balahnichev-2071897314.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80254/29/802542981_0:19:2695:2040_1920x0_80_0_0_d6c0965c525ac05c98f4e46c2b62ca5a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, валентин балахничев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Москва, Валентин Балахничев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева
Экс-главу ВФЛА Балахничева похоронят 6 февраля на Троекуровском кладбище