Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева
Похороны бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева запланировано провести 6 февраля на Троекуровском кладбище столицы,... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Стали известны дата и место похорон экс-главы ВФЛА Балахничева

Экс-главу ВФЛА Балахничева похоронят 6 февраля на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Похороны бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева запланировано провести 6 февраля на Троекуровском кладбище столицы, заявил РИА Новости президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
В понедельник в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости о том, что Балахничев умер в возрасте 76 лет. Курбатов во вторник заявил агентству, что по факту смерти Балахничева возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия.
«
"Предварительно дата похорон Валентина Балахничева намечена на пятницу. И сейчас мы ждем разрешения от мэрии Москвы на проведение захоронения на Троекуровском кладбище", - сказал Курбатов.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР.
Валентин Балахничев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
3 февраля, 12:02
 
