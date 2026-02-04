Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва ответит на любые попытки проигнорировать ее национальные интересы в сфере безопасности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.