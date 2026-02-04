Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 04.02.2026 (обновлено: 10:44 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/arktika-2072079423.html
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2026
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД
Москва ответит на любые попытки проигнорировать ее национальные интересы в сфере безопасности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:34:00+03:00
2026-02-04T10:44:00+03:00
россия
арктика
север
арктический совет
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab94984d743e6259ddd64aabaa6527ef.jpg
https://ria.ru/20260204/daniya-2072073301.html
https://ria.ru/20260203/nato-2071957460.html
https://ria.ru/20260201/evropa-2071447917.html
россия
арктика
север
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_aa257f9ac8e5889be9afd7479255a7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, север, арктический совет, нато, в мире
Россия, Арктика, Север, Арктический совет, НАТО, В мире
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД

Масленников: РФ ответит на любые попытки игнорировать ее интересы в Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва ответит на любые попытки проигнорировать ее национальные интересы в сфере безопасности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
«
"Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе. Любые попытки игнорирования национальных интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа", — сказал он.
Датские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дания активно готовится к войне с Россией, заявил посол
03:18
Дипломат добавил, что Россия принимает меры, в том числе военно-технического характера, чтобы обеспечить свои интересы в Арктике, при этом они не направлены против других стран.
Масленников отметил, что военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, учения НАТО в регионе становятся все более масштабными и агрессивными. Западные арктические государства, по его словам, отходят от принципа "высокие широты — низкая напряженность".
"Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию Российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов", — сказал Масленников.
Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ
Вчера, 15:13
По словам дипломата, Россия всегда выступала и выступает за поддержание мира и стабильности в высоких широтах, создание максимально благоприятных условий для реализации перспективных проектов в Арктике в сфере развития инфраструктуры, добычи ресурсов и других, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие Заполярья, повысить уровень жизни на Севере и сохранить природную среду, культурное наследие и традиционный образ жизни коренных народов региона.
"Снижение общего конфликтного потенциала в регионе, приверженность международному праву и поиск политико-дипломатических развязок по любым возникающим вопросам — важнейшие составляющие успешной работы на этом направлении", — пояснил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00
 
РоссияАрктикаСеверАрктический советНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала