Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва ответит на любые попытки проигнорировать ее национальные интересы в сфере безопасности в Заполярье, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
«
"Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе. Любые попытки игнорирования национальных интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа", — сказал он.
Масленников отметил, что военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, учения НАТО в регионе становятся все более масштабными и агрессивными. Западные арктические государства, по его словам, отходят от принципа "высокие широты — низкая напряженность".
"Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию Российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов", — сказал Масленников.
По словам дипломата, Россия всегда выступала и выступает за поддержание мира и стабильности в высоких широтах, создание максимально благоприятных условий для реализации перспективных проектов в Арктике в сфере развития инфраструктуры, добычи ресурсов и других, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие Заполярья, повысить уровень жизни на Севере и сохранить природную среду, культурное наследие и традиционный образ жизни коренных народов региона.
"Снижение общего конфликтного потенциала в регионе, приверженность международному праву и поиск политико-дипломатических развязок по любым возникающим вопросам — важнейшие составляющие успешной работы на этом направлении", — пояснил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00