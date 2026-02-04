Рейтинг@Mail.ru
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Футбол
 
15:35 04.02.2026
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" объявил на своей странице в соцсети X о подписании нового контракта с полузащитником Рубеном Невешем. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"

Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем" до 2029 года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" объявил на своей странице в соцсети X о подписании нового контракта с полузащитником Рубеном Невешем.
Истекавший в конце текущего сезона контракт Невеша продлен до 2029 года.
Невешу 28 лет, он перешел в "Аль-Хиляль" из английского "Вулверхэмптона" в 2023 году за 55 млн евро и стал в составе клуба чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2023/24, выиграл Кубок короля и два Суперкубка страны. В текущем сезоне португалец провел за "Аль-Хиляль" 24 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.
На счету Невеша 63 матча и 1 гол за сборную Португалии, с которой он дважды побеждал в Лиге наций.
Карим Бензема - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Бензема перешел в "Аль-Хиляль"
3 февраля, 00:19
 
ФутболСпортСаудовская АравияПортугалияЛига НацийРубен НевешАль-Хиляль (Эр-Рияд)Вулверхэмптон
 
