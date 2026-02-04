https://ria.ru/20260204/al-hiljal-2072235122.html
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" объявил на своей странице в соцсети X о подписании нового контракта с полузащитником Рубеном Невешем. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T15:35:00+03:00
2026-02-04T15:35:00+03:00
2026-02-04T15:35:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
португалия
лига наций
рубен невеш
аль-хиляль (эр-рияд)
вулверхэмптон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906303482_0:34:2500:1441_1920x0_80_0_0_667cf4fb8a547ba730e3a485408cd396.jpg
https://ria.ru/20260203/futbol-2071820437.html
саудовская аравия
португалия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906303482_196:37:2500:1765_1920x0_80_0_0_24df6c977e4cd7823ff7745e209fd931.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, саудовская аравия, португалия, лига наций, рубен невеш, аль-хиляль (эр-рияд), вулверхэмптон
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Португалия, Лига Наций, Рубен Невеш, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Вулверхэмптон
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем"
Невеш продлил контракт с "Аль-Хилялем" до 2029 года