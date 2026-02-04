Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в двух номинациях X Отраслевой авиационной премии RUSky Awards, Аэрофлот одержал победу в двух номинациях X Отраслевой авиационной премии RUSky Awards, сообщает компания.

Церемония награждения состоялась в среду на площадке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС).

Аэрофлот получил награды в номинациях "За развитие сервисов и услуг для пассажиров по итогам 2025 года" и "Самая клиентоориентированная авиакомпания по итогам пассажирского голосования".

Премия RUSky Awards учреждена в 2016 году отраслевым порталом AVIARU.NET в партнерстве с НАИС и при поддержке Росавиации. Ее цель — поощрить и привлечь внимание к российским и дружественным зарубежным авиаперевозчикам, демонстрирующим динамичное развитие, внедрение адаптационных технологий, развивающих клиентоориентированность и внедряющих проекты корпоративной и социальной ответственности.