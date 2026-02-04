Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/aeroflot--2072304429.html
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards - РИА Новости, 04.02.2026
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях X Отраслевой авиационной премии RUSky Awards, сообщает компания. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:38:00+03:00
2026-02-04T19:38:00+03:00
аэрофлот
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20260204/uslugi-2072107647.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Аэрофлот, S7 Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards

Аэрофлот стал лауреатом отраслевой премии RUSky Awards в двух номинациях

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в двух номинациях X Отраслевой авиационной премии RUSky Awards, сообщает компания.
Церемония награждения состоялась в среду на площадке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС).
Аэрофлот получил награды в номинациях "За развитие сервисов и услуг для пассажиров по итогам 2025 года" и "Самая клиентоориентированная авиакомпания по итогам пассажирского голосования".
Премия RUSky Awards учреждена в 2016 году отраслевым порталом AVIARU.NET в партнерстве с НАИС и при поддержке Росавиации. Ее цель — поощрить и привлечь внимание к российским и дружественным зарубежным авиаперевозчикам, демонстрирующим динамичное развитие, внедрение адаптационных технологий, развивающих клиентоориентированность и внедряющих проекты корпоративной и социальной ответственности.
Всего премия вручалась в 10 номинациях. Как сообщается на сайте премии, помимо Аэрофлота, ее лауреатами в других номинациях стали S7, AZUR air, Red Wings, Nordwind Airlines, ЮТэйр, "Икар", "Газпром авиа", "АЗИМУТ" и "Уральские авиалинии".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году
Вчера, 10:10
 
АэрофлотS7 AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала