Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях авиационной премии RUSky Awards
2026-02-04T19:38:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Аэрофлот одержал победу в двух номинациях X Отраслевой авиационной премии RUSky Awards, сообщает
компания.
Церемония награждения состоялась в среду на площадке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС).
Аэрофлот получил награды в номинациях "За развитие сервисов и услуг для пассажиров по итогам 2025 года" и "Самая клиентоориентированная авиакомпания по итогам пассажирского голосования".
Премия RUSky Awards учреждена в 2016 году отраслевым порталом AVIARU.NET в партнерстве с НАИС и при поддержке Росавиации. Ее цель — поощрить и привлечь внимание к российским и дружественным зарубежным авиаперевозчикам, демонстрирующим динамичное развитие, внедрение адаптационных технологий, развивающих клиентоориентированность и внедряющих проекты корпоративной и социальной ответственности.
Всего премия вручалась в 10 номинациях. Как сообщается на сайте премии, помимо Аэрофлота, ее лауреатами в других номинациях стали S7, AZUR air, Red Wings, Nordwind Airlines, ЮТэйр, "Икар", "Газпром авиа", "АЗИМУТ" и "Уральские авиалинии".