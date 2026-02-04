Архиепископу Аджапахяну потребовалась новая операция

ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян будет повторно прооперирован, сообщила в среду его адвокат Марине Фарманян.

Архиепископ был успешно прооперирован 26 декабря в медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.

По ее словам, согласно справке, выданной медицинским центром, в период послеоперационного восстановления у архиепископа вновь появились жалобы, были проведены соответствующие обследования.

« "Двадцать первого января были осуществлены дополнительные медицинские вмешательства и 10 февраля запланирована еще одна операция", - заявила Фарманян в ходе заседания апелляционного суда по делу архиепископа.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.

Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви , в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.