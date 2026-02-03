"Логика молока" и НАФИ составили портрет покупателей ЗОЖ-продуктов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания "Логика молока" и аналитический центр НАФИ изучили основные факторы, мотивирующие россиян вести здоровый образ жизни, а также составили портрет покупателей продуктов для здорового питания, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня молочные продукты – важная составляющая ежедневного рациона россиян, и нам необходимо понимать, чем сегодня руководствуется покупатель в своем выборе, чтобы не только отвечать на его потребности, но и предвосхищать ожидания. Для этого совместно с НАФИ мы провели комплексное исследование предпочтений россиян и паттернов потребления молочных продуктов. Интересно отметить, что важность полезного питания сегодня признает не только большинство женщин (82% опрошенных), но и 75% мужчин, а это требует от нас соответствующих шагов по разработке новой продукции и ее продвижению", – уточнил генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев, его слова приводит пресс-служба компании.

По данным опроса, почти 80% респондентов считают здоровое и полезное питание основой здорового образа жизни, чаще его важность подчеркивают москвичи (86%). При этом более половины опрошенных (53%) сообщили о своей приверженности принципам ЗОЖ и полезного питания, из них наиболее высокая доля приходится на Москву (58%) и регионы СКФО (57%).

Результаты исследования показали, что приверженность здоровому образу жизни заметно различается в зависимости от возраста. Так, принципов ЗОЖ придерживается больше опрошенных в возрасте 14-17 лет (74%), 18-24 лет (63%), а также 55 лет и старше (58%). В возрастной группе 35-44 наблюдается паритет между теми, кто ведет здоровый образ жизни, и теми, кто не следует таким принципам (50%), а больше людей, равнодушных к ЗОЖ, зафиксировано среди тех, кому от 45 до 54 лет (51%).

Основными факторами, мотивирующими россиян придерживаться принципов здорового питания, являются забота о состоянии здоровья, желание предотвратить проблемы со здоровьем в будущем, контроль веса и поддержание хорошей физической формы, а также желание иметь больше энергии. В то же время только 12% опрошенных придерживаются ЗОЖ по рекомендации врачей, а 3% — как дань модным тенденциям.

Среди главных препятствий на пути к ЗОЖу опрошенные назвали сложность отказа от привычной и не всегда полезной пищи (35%), высокую стоимость натуральных продуктов (34%), а также отсутствие времени для приготовления здоровой пищи (23%). Также 14% респондентов отмечают, что не хотят вносить в свой рацион ЗОЖ-продукты из-за их вкусовых качеств.