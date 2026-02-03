Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 03.02.2026 (обновлено: 20:29 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/zhenschina-2072039044.html
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине - РИА Новости, 03.02.2026
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине
Мирная жительница получила баротравму после удара беспилотника ВСУ по машине в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:21:00+03:00
2026-02-03T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072040075_0:176:1170:834_1920x0_80_0_0_334a7180e6da41409573ef6cc50bf6ba.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072040075_21:117:1148:963_1920x0_80_0_0_3f5d37c07e7408ab14c560cc4679206f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине

В Шебекинском округе женщина получила травму после удара дрона ВСУ по машине

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 февраля 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила баротравму после удара беспилотника ВСУ по машине в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В Шебекинском округе в селе Сурково FPV-дрон ударил по машине. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. У неё диагностировали баротравму, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Автомобиль повреждён", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате атак беспилотников повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктура в еще нескольких районах области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала