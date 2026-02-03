https://ria.ru/20260203/zhenschina-2072039044.html
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине
Мирная жительница получила баротравму после удара беспилотника ВСУ по машине в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:21:00+03:00
2026-02-03T20:21:00+03:00
2026-02-03T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине
