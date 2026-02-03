https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071835756.html
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи восточного побережья Камчатки в Усть-Камчатском округе, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
