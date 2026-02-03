Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
04:51 03.02.2026
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи восточного побережья Камчатки в Усть-Камчатском округе, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:51:00+03:00
2026-02-03T04:51:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
камчатка
камчатский край
россия
происшествия, камчатка, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи восточного побережья Камчатки в Усть-Камчатском округе, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
"Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского округа, в 35 километрах восточнее посёлка Ключи", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Сейсмособытие было зафиксировано днём 3 февраля. Его эпицентр располагался в точке с координатами 56.36° северной широты, 161.39° восточной долготы, на глубине 36 километров.
Как сообщают спасатели, в посёлках Ключи и Усть-Камчатск подземные толчки могли ощущаться силой до трёх баллов. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали, отметили в ГУ МЧС.
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
