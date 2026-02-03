На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи восточного побережья Камчатки в Усть-Камчатском округе, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского округа, в 35 километрах восточнее посёлка Ключи", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.

Сейсмособытие было зафиксировано днём 3 февраля. Его эпицентр располагался в точке с координатами 56.36° северной широты, 161.39° восточной долготы, на глубине 36 километров.