Землетрясение у берегов Крыма было единичным, заявила сейсмолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Землетрясение у берегов Крыма было единичным, афтершоков не последовало, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло днем в понедельник в Азовском море , примерно в 80 километрах от Керчи . На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС , разрушений и пострадавших не зафиксировано.

"Землетрясение было единичным - основной толчок энергетическим классом 12,2 и магнитудой 4,8 не предварялся форшоками и не имеет афтершоков. Прогнозировать дальнейший ход сейсмического процесса мы не можем", - сказала Бондарь.