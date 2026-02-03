https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071822041.html
Землетрясение у берегов Крыма было единичным, заявила сейсмолог
Землетрясение у берегов Крыма было единичным, заявила сейсмолог - РИА Новости, 03.02.2026
Землетрясение у берегов Крыма было единичным, заявила сейсмолог
Землетрясение у берегов Крыма было единичным, афтершоков не последовало, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:43:00+03:00
2026-02-03T00:43:00+03:00
2026-02-03T00:43:00+03:00
республика крым
азовское море
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260201/zemletrjasenie-2071494791.html
республика крым
азовское море
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, азовское море, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Азовское море, Керчь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Землетрясение у берегов Крыма было единичным, заявила сейсмолог
РИА Новости: землетрясение у берегов Крыма было единичным
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Землетрясение у берегов Крыма было единичным, афтершоков не последовало, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло днем в понедельник в Азовском море
, примерно в 80 километрах от Керчи
. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС
, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
"Землетрясение было единичным - основной толчок энергетическим классом 12,2 и магнитудой 4,8 не предварялся форшоками и не имеет афтершоков. Прогнозировать дальнейший ход сейсмического процесса мы не можем", - сказала Бондарь.
При этом, по ее словам, для уточнения интенсивности продолжается сбор макросейсмических данных.