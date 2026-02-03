https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071861590.html
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, пишет... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:46:00+03:00
2026-02-03T09:46:00+03:00
2026-02-03T09:46:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
брикс
мирный план сша по украине
абу-даби
россия
украина
В мире, Абу-Даби, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, БРИКС, Мирный план США по Украине
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
InfoBRICS: встреча в Абу-Даби будет успешной, если Зеленский пойдет на уступки