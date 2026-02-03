Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
09:46 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, пишет... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:46:00+03:00
2026-02-03T09:46:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
брикс
мирный план сша по украине
абу-даби
россия
украина
в мире, абу-даби, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, брикс, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, БРИКС, Мирный план США по Украине
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского

InfoBRICS: встреча в Абу-Даби будет успешной, если Зеленский пойдет на уступки

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переговоры в Абу-Даби представителей России, США и Украины будут успешными, только если Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, пишет InfoBRICS.
«
"И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, в случае отказа Киева Россия завершит конфликт военным путем, и Украина не сможет этому помешать.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
