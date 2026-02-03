Астрофизик рассказал, как увидеть полное солнечное затмение в 2026 году

ИРКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Полное солнечное затмение в 2026 году в России можно будет наблюдать 12 августа на Таймыре и с самолета, тур на котором организуют "Роскосмос" и научный клуб "Астроверты", сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

По словам ученого, в этом году полное солнечное затмение первыми смогут увидеть жители России . Начнется оно утром 12 августа в восточной части полуострова Таймыр , когда в разгар полярного дня, когда Солнце круглые сутки висит над горизонтом, примерно на полторы минуты погрузится в полную тьму.

По словам ученого, полное солнечное затмение привлекает внимание не только астрономов. У этого явления есть многочисленные фанаты, так называемые "охотники за затмениями". Уже сейчас они скупают билеты и гостиничные номера в местах, где можно будет наблюдать полное затмение Солнца.

"Таймыр, мягко скажем, не совсем подходящее для этого место. Там это космическое явление смогут наблюдать, главным образом, немногочисленные местные жители. Но " Роскосмос " совместно с научным клубом "Астроверты" 12 августа планируют провести астротур, участники которого смогут наблюдать затмение с борта самолета и гарантированно увидеть солнечную корону", - рассказал Язев

Он отметил, что на земле из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, плотных облаков, солнечную корону в момент полной фазы затмения удается увидеть далеко не всегда. Для участников астротура они не станут помехой, так как самолет летит выше облаков.

Гренландии и За пределами России полное затмение Солнца 12 августа можно будет увидеть в Исландии Испании . "Охотники за солнечными затмениями" уже сегодня скупают билеты на Майорку Ибицу , где при благоприятных погодных условиях можно будет видеть, как над водной гладью моря диск Луны на полторы минуты полностью закроет Солнце.

Также ученый добавил, что 17 февраля землян ждет кольцеобразное солнечное затмение. В этот день спутник Земли закроет центральную часть Солнца и вокруг темного силуэта Луны останется светящееся кольцо. Но наблюдать это явление можно будет только находясь в Антарктиде или в океане вблизи Южного полюса