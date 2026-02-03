https://ria.ru/20260203/zakharova-2072007690.html
Эпштейн не мог не быть во внимании западных спецслужб, заявила Захарова
Происходившее годами вокруг осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна не могло не быть в фокусе внимания западных спецслужб,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:43:00+03:00
2026-02-03T17:43:00+03:00
2026-02-03T17:51:00+03:00
в мире
мария захарова
джеффри эпштейн
россия
государственный университет управления
россия
2026
Эпштейн не мог не быть во внимании западных спецслужб, заявила Захарова
