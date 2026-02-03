Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере - РИА Новости, 04.02.2026
19:51 03.02.2026 (обновлено: 14:55 04.02.2026)
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере - РИА Новости, 04.02.2026
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере
Отношения Москвы и Тбилиси в гуманитарной, экономической и культурной сферах демонстрируют хороший темп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, москва, тбилиси, россия, мария захарова, государственный университет управления
В мире, Москва, Тбилиси, Россия, Мария Захарова, Государственный университет управления
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере

Захарова: отношения России и Грузии в гуманитарной сфере показывают хороший темп

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Тбилиси в гуманитарной, экономической и культурной сферах демонстрируют хороший темп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, очень хороший темп набран был в развитии гуманитарных, экономических, культурных связей в последнее время. И нам совместно нужно сделать все, чтобы стимулировать этот процесс", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.
По ее словам, отношения начали мощно восстанавливаться, свидетельством этого стала отмена визового режима, запуск прямого авиасообщения, реализация совместных финансовых и экономических проектов. Особенно важно и ценно в этом контексте желание людей, которые "вновь прорубают окно друг к другу".
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина
В миреМоскваТбилисиРоссияМария ЗахароваГосударственный университет управления
 
 
