Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере

«

"Мне кажется, очень хороший темп набран был в развитии гуманитарных, экономических, культурных связей в последнее время. И нам совместно нужно сделать все, чтобы стимулировать этот процесс", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.