Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере - РИА Новости, 04.02.2026
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере
04.02.2026
Захарова оценила отношения России и Грузии в гуманитарной сфере
Захарова: отношения России и Грузии в гуманитарной сфере показывают хороший темп
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Тбилиси в гуманитарной, экономической и культурной сферах демонстрируют хороший темп, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, очень хороший темп набран был в развитии гуманитарных, экономических, культурных связей в последнее время. И нам совместно нужно сделать все, чтобы стимулировать этот процесс", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.
По ее словам, отношения начали мощно восстанавливаться, свидетельством этого стала отмена визового режима, запуск прямого авиасообщения, реализация совместных финансовых и экономических проектов. Особенно важно и ценно в этом контексте желание людей, которые "вновь прорубают окно друг к другу".