Рейтинг@Mail.ru
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 03.02.2026 (обновлено: 18:48 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/zaharova-2072022275.html
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады - РИА Новости, 03.02.2026
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:47:00+03:00
2026-02-03T18:48:00+03:00
россия
киев
марк рютте
мария захарова
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071969848_214:0:1098:497_1920x0_80_0_0_bd26ea4933a7083ab47e49b99eadf148.jpg
https://ria.ru/20260201/pistorius-2071562929.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071969848_325:0:988:497_1920x0_80_0_0_3b6001c860babcbaee3a2ef8902d134a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, марк рютте, мария захарова, нато, верховная рада украины
Россия, Киев, Марк Рютте, Мария Захарова, НАТО, Верховная Рада Украины
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады

Захарова высмеяла выступление Рютте в полупустом зале Верховной рады

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает перед полупустым залом Верховной рады
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает перед полупустым залом Верховной рады - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает перед полупустым залом Верховной рады
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения СМИ о том, что генсек НАТО Марк Рютте выступал в Верховной раде в полупустом зале.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов.
"А Рютте заплатил? Нема денег - нема зрителей", - заявила Захарова газете "Комсомольская правда".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
1 февраля, 16:17
 
РоссияКиевМарк РюттеМария ЗахароваНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала