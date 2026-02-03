"Много талантов": в "Реал Сосьедаде" дали характеристику Захаряну

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Эрик Бретос отметил, что российский полузащитник Арсен Захарян обладает большим количеством талантов, но не может играть стабильно.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер команды из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, как отмечалось, входил Захарян.
«
"Мы не должны ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если футболисты не будут хорошо играть. У него (Захаряна) много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстанавливается и играет, тренер ценит его. Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство. Я верю в него", - приводит слова Бретоса с пресс-конференции Mundo Deportivo.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. 17 января стало известно, что россиянин выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы.