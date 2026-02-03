Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
16:40 03.02.2026 (обновлено: 16:44 03.02.2026)
"Много талантов": в "Реал Сосьедаде" дали характеристику Захаряну
"Много талантов": в "Реал Сосьедаде" дали характеристику Захаряну
Новости
спорт, чемпионат испании по футболу, арсен захарян, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Арсен Захарян, Реал Сосьедад
"Много талантов": в "Реал Сосьедаде" дали характеристику Захаряну

Спортдиректор "Реал Сосьедад": у Захаряна много талантов, но нет стабильной игры

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Эрик Бретос отметил, что российский полузащитник Арсен Захарян обладает большим количеством талантов, но не может играть стабильно.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер команды из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, как отмечалось, входил Захарян.
"Мы не должны ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если футболисты не будут хорошо играть. У него (Захаряна) много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстанавливается и играет, тренер ценит его. Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство. Я верю в него", - приводит слова Бретоса с пресс-конференции Mundo Deportivo.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. 17 января стало известно, что россиянин выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
23 января, 00:00
 
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуАрсен ЗахарянРеал Сосьедад
 
