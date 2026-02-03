Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
09:30 03.02.2026 (обновлено: 09:32 03.02.2026)
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Москва предупреждает Токио о том, что появление в Японии ракет средней дальности наземного базирования неизбежно повлечет за собой контрмеры с российской стороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы жестко демаршируем японцев, мы их предупреждаем, что появление определенных систем, в частности, систем средней дальности наземного базирования, неизбежно повлечет наши контрмеры, наши компенсирующие военно-технические меры. Я не знаю, зачем это нужно японцам. Неужели они считают, что таким образом они укрепят свою собственную безопасность. На мой взгляд, произойдет обратное", - сказал Рябков журналистам.
Японские СМИ отметили реакцию Лаврова на пересмотр безъядерного статуса
20 января, 18:54
 
Заголовок открываемого материала