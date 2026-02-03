https://ria.ru/20260203/yaponiya-2071858651.html
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
Москва предупреждает Токио о том, что появление в Японии ракет средней дальности наземного базирования неизбежно повлечет за собой контрмеры с российской... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
россия
япония
москва
токио
сергей рябков
россия
япония
москва
токио
МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности
