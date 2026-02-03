МИД предупредил об ответе на появление в Японии ракет средней дальности

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Москва предупреждает Токио о том, что появление в Японии ракет средней дальности наземного базирования неизбежно повлечет за собой контрмеры с российской стороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.