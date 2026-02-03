Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:15 03.02.2026 (обновлено: 13:43 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/yametova-2071920990.html
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве
Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова заявила в интервью РИА Новости, что темп жизни в Екатеринбурге выше московского. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T13:15:00+03:00
2026-02-03T13:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
екатеринбург
москва
вероника яметова
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905968359_236:0:2136:1069_1920x0_80_0_0_20dbdd41debfb48b85d50971eb291c5a.jpg
https://ria.ru/20260203/yametova-2071894090.html
екатеринбург
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905968359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3aabb426cba5956b4af7501ba0c90910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, москва, вероника яметова, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Екатеринбург, Москва, Вероника Яметова, Вокруг спорта
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве

Яметова: темп жизни в Екатеринбурге выше московского

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВероника Яметова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России "Красноярье" по фигурному катанию в Красноярске.
Вероника Яметова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России Красноярье по фигурному катанию в Красноярске. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вероника Яметова выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на III этапе Гран-при России "Красноярье" по фигурному катанию в Красноярске.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова заявила в интервью РИА Новости, что темп жизни в Екатеринбурге выше московского.
Перед текущим сезоном 18-летняя фигуристка, ранее тренировавшаяся в Екатеринбурге, перешла в московский ЦСКА в группу Сергея Давыдова.
«
"Темп в Екатеринбурге быстрее, - сказала фигуристка. - Мы жили за городом. Вынуждены были каждый день ездить туда-сюда, между разными ледовыми дворцами, постоянно были в суматохе. Здесь же (в Москве) я живу в 15 минутах ходьбы от катка. Я никуда не тороплюсь, у меня есть время спокойно сделать уроки. В Екатеринбурге я их делала по дороге в машине".
Вероника Яметова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой
Вчера, 11:52
 
Фигурное катаниеСпортЕкатеринбургМоскваВероника ЯметоваВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала