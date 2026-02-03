https://ria.ru/20260203/yametova-2071920990.html
Фигуристка сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве
Призер всероссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова заявила в интервью РИА Новости, что темп жизни в Екатеринбурге выше московского. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T13:15:00+03:00
2026-02-03T13:15:00+03:00
2026-02-03T13:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
екатеринбург
москва
вероника яметова
вокруг спорта
екатеринбург
москва
2026
Новости
ru-RU
Яметова: темп жизни в Екатеринбурге выше московского