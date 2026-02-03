Рейтинг@Mail.ru
Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vyigrysh-2071750995.html
Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши
Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши - РИА Новости, 03.02.2026
Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши
За 50 лет существования легендарной передачи десятки людей получили денежные призы за вопросы, которые поставили интеллектуальную элиту страны в тупик. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:18:00+03:00
2026-02-03T16:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150924/66/1509246609_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_99a8d3e677bc2e1aaec7b81c78db4746.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150924/66/1509246609_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_0c1b32c277fcb3ca325004dbb2af7d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши

© РИА Новости / Г. Казаринов | Перейти в медиабанкИдет игра. Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"
Идет игра. Телевизионный клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в медиабанк
Идет игра. Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За 50 лет существования легендарной передачи десятки людей получили денежные призы за вопросы, которые поставили интеллектуальную элиту страны в тупик.
Как игра стала такой, какой мы знаем ее сейчас? И на что победители потратили выигранные суммы?

Волчок, купленный для чужого ребенка

Осенью 1975-го, 4 сентября, на экраны вышла передача, которой суждено было стать культовой. Ее автор — режиссер Владимир Ворошилов — мечтал показать, как работает коллективная мысль, как знания побеждают невежество, как рождается истина за круглым столом, где все равны.
Идея была. Концепция — тоже. Но чего-то не хватало.
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookВолчок из телеигры "Что? Где? Когда?"
Волчок из телеигры Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Волчок из телеигры "Что? Где? Когда?"
Однажды Ворошилов шел в гости к друзьям. Зашел в "Дом игрушки" выбрать подарок ребенку — и увидел необычный волчок с прозрачной крышкой. В тот момент все встало на свои места. Ворошилов купил не один волчок, а два. Второй оставил себе и приделал стрелку. Так появился символ игры.

Философия вопроса

У Ворошилова была четкая система, как должен быть устроен правильный вопрос для "Что? Где? Когда?".
Первое правило: никаких точечных знаний. Нельзя спрашивать "В каком году родился такой-то император?" или "Сколько весит африканский слон?". Это не интеллектуальная игра — это викторина.
Второе правило: все необходимое для ответа должно содержаться в самом вопросе. Нужно только внимательно слушать. Или внимательно смотреть на предметы-подсказки. Один из таких предметов — черный ящик. Ворошилов придумал его как способ материализовать загадку.
© Канал Что? Где? Когда? на YoutubeЧерный ящик из телеигры "Что? Где? Когда?"
Черный ящик из телеигры Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Канал Что? Где? Когда? на Youtube
Черный ящик из телеигры "Что? Где? Когда?"
Интересная деталь: самый первый вопрос, который выбрал волчок в истории передачи, сочинил школьник. Звали его Боря Крюк. Сегодня Борис Крюк — наследник Ворошилова. Именно он ведет программу с 2001 года, после смерти основателя.

История трофея в виде совы

Долгие годы живым символом клуба был филин Фомка. Мудрая птица, спокойная, степенная. Всеобщий любимец.
Правда, на съемках у Фомки была одна проблема: яркий свет софитов его раздражал. Птица закрывала глаза и засыпала прямо в кадре. Зрители думали, что филин медитирует или философски осмысляет происходящее.
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookГлавный приз клуба "Что? Где? Когда?" "Бриллиантовая сова"
Главный приз Клуба Что? Где? Когда? Бриллиантовая сова - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Главный приз клуба "Что? Где? Когда?" "Бриллиантовая сова"
Сегодня Фомку сменили призы в виде хрустальных сов. Их вручают лучшим знатокам. А команде-победителю достается "Хрустальное гнездо" — шесть сов разом.

Полвека в эфире

В 2025-м программе исполнилось 50 лет. За это время было проведено 627 игр.
Правила менялись, появлялись новые элементы. В 2001-м добавили "13-й сектор" — туда можно прислать вопрос через интернет прямо во время эфира. "Интернет против знатоков" стал одним из самых напряженных моментов игры.
В 2002-м учредили главный приз года — "Бриллиантовую сову". Ее получает лучший игрок победившей команды в финале. С 2013-го лучшему игроку каждой игры вручают "Хрустальный атом" от "Росатома".
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Владимир Ворошилов
Телеведущий Владимир Ворошилов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
Телеведущий Владимир Ворошилов
В 2015-м создали Академию телезрителей. Членами становятся авторы, одержавшие шесть побед над знатоками и получившие "Бриллиантовую" или "Хрустальную сову".
Книги долгое время остались главным призом. Для советского человека это была высшая интеллектуальная ценность. В начале 90-х — на столе появились деньги. С 2001-го, когда программу возглавил Борис Крюк, денежные призы остались только для телезрителей. Знатоки снова играют за честь, а не за финансовый приз.

Миллион ушел на семью

Одним из самых заметных выигрышей последних лет стала победа Николая Азарьева — пенсионера из Богучарского района Воронежской области. В финале "Что? Где? Когда?" в 2016 году он получил "Бриллиантовую сову" и главный денежный приз — один миллион 412 тысяч рублей.
Домой Николай Петрович привез не саму сову, а ее уменьшенную копию: большой символ награды, как и положено, остается в студии. Сумма тоже оказалась не совсем той, что прозвучала в эфире. По словам победителя, после налогов и обязательных удержаний на руки он получил примерно половину.
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookКлуб "Что? Где? Когда?"
Клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Клуб "Что? Где? Когда?"
"Мне так в Москве сказали: из призовых вычтут налоги, какие-то комиссии, — объяснял Азарьев. — Мы с ведущим в эфире шутили, что я долги раздам. А на деле решил по-другому".
Деньги Николай Петрович разделил на четыре части. Три — отдал детям: у него два сына и дочь, восемь внуков и уже один правнук. Четвертую оставил себе — "чтобы ни у кого не занимать".

Выигрыш, ставший билетом

Марина Воробей — воспитатель детского сада из Полоцка — четыре раза обыгрывала знатоков "Что? Где? Когда?". Сама она признается: "Я влюблена в эту игру уже много лет. Смотрю все программы "Что? Где? Когда?" с 90-х годов, не пропуская ни одной. <...> До сих пор считаю, что это одна из лучших программ на телевидении".
© Fotolia / adistockКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / adistock
Книги
Свой первый вопрос Марина отправила в 2010 году. Источник ее вопросов — обычное чтение: книги, статьи, случайные факты, которые зацепили внимание. Главное правило, которого она придерживается, — вопрос должен решаться не эрудицией, а логикой и интуицией. При этом Марина всегда болеет за знатоков и спокойно относится к поражениям.
Выигрыши были разными. В 2013-м один из ее вопросов принес 462 тысячи рублей. В финале 40-летия программы телезрители, включая Марину, получили по 506 тысяч.
Основную часть призовых Марина потратила на путешествия. Так, благодаря победе в игре она смогла свозить на отдых племянников: "Я свозила к морю моих любимых племянников Машу и Максима вместе с сестрой Ириной. Если это в наших силах, мы обязательно должны стремиться, чтобы мечты наших родных и близких осуществлялись".
© РИА Новости / Г. Казаринов | Перейти в медиабанкУчастники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ
Участники телевикторины Что? Где? Когда? обдумывают ответ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Г. Казаринов
Перейти в медиабанк
Участники телевикторины "Что? Где? Когда?" обдумывают ответ
Дважды Марину Воробей приглашали в Москву для участия в финале года. Эти поездки она вспоминает как редкое ощущение праздника и сбывшегося чуда — волнительно, но по-настоящему радостно. Игра, по ее убеждению, всегда отвечает взаимностью тем, кто любит ее всерьез и не останавливается на полпути.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала