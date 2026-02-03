Цена вопроса: на что телезрители "Что? Где? Когда?" тратили свои выигрыши

Идет игра. Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"

Идет игра. Телевизионный клуб "Что? Где? Когда?"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За 50 лет существования легендарной передачи десятки людей получили денежные призы за вопросы, которые поставили интеллектуальную элиту страны в тупик.

Как игра стала такой, какой мы знаем ее сейчас? И на что победители потратили выигранные суммы?

Волчок, купленный для чужого ребенка

Осенью 1975-го, 4 сентября, на экраны вышла передача, которой суждено было стать культовой. Ее автор — режиссер Владимир Ворошилов — мечтал показать, как работает коллективная мысль, как знания побеждают невежество, как рождается истина за круглым столом, где все равны.

Идея была. Концепция — тоже. Но чего-то не хватало.

Однажды Ворошилов шел в гости к друзьям. Зашел в "Дом игрушки" выбрать подарок ребенку — и увидел необычный волчок с прозрачной крышкой. В тот момент все встало на свои места. Ворошилов купил не один волчок, а два. Второй оставил себе и приделал стрелку. Так появился символ игры.

Философия вопроса

У Ворошилова была четкая система , как должен быть устроен правильный вопрос для "Что? Где? Когда?".

Первое правило: никаких точечных знаний. Нельзя спрашивать "В каком году родился такой-то император?" или "Сколько весит африканский слон?". Это не интеллектуальная игра — это викторина.

Второе правило: все необходимое для ответа должно содержаться в самом вопросе. Нужно только внимательно слушать. Или внимательно смотреть на предметы-подсказки. Один из таких предметов — черный ящик. Ворошилов придумал его как способ материализовать загадку.

Интересная деталь : самый первый вопрос, который выбрал волчок в истории передачи, сочинил школьник. Звали его Боря Крюк. Сегодня Борис Крюк — наследник Ворошилова. Именно он ведет программу с 2001 года, после смерти основателя.

История трофея в виде совы

Долгие годы живым символом клуба был филин Фомка. Мудрая птица, спокойная, степенная. Всеобщий любимец.

Правда, на съемках у Фомки была одна проблема: яркий свет софитов его раздражал. Птица закрывала глаза и засыпала прямо в кадре. Зрители думали, что филин медитирует или философски осмысляет происходящее.

Сегодня Фомку сменили призы в виде хрустальных сов. Их вручают лучшим знатокам. А команде-победителю достается "Хрустальное гнездо" — шесть сов разом.

Полвека в эфире

В 2025-м программе исполнилось 50 лет. За это время было проведено 627 игр.

Правила менялись, появлялись новые элементы . В 2001-м добавили "13-й сектор" — туда можно прислать вопрос через интернет прямо во время эфира. "Интернет против знатоков" стал одним из самых напряженных моментов игры.

В 2002-м учредили главный приз года — "Бриллиантовую сову". Ее получает лучший игрок победившей команды в финале. С 2013-го лучшему игроку каждой игры вручают "Хрустальный атом" от "Росатома".

В 2015-м создали Академию телезрителей. Членами становятся авторы, одержавшие шесть побед над знатоками и получившие "Бриллиантовую" или "Хрустальную сову".

Книги долгое время остались главным призом. Для советского человека это была высшая интеллектуальная ценность. В начале 90-х — на столе появились деньги. С 2001-го, когда программу возглавил Борис Крюк, денежные призы остались только для телезрителей. Знатоки снова играют за честь, а не за финансовый приз.

Миллион ушел на семью

Одним из самых заметных выигрышей последних лет стала победа Николая Азарьева — пенсионера из Богучарского района Воронежской области. В финале "Что? Где? Когда?" в 2016 году он получил "Бриллиантовую сову" и главный денежный приз — один миллион 412 тысяч рублей.

Домой Николай Петрович привез не саму сову, а ее уменьшенную копию: большой символ награды, как и положено, остается в студии. Сумма тоже оказалась не совсем той, что прозвучала в эфире. По словам победителя, после налогов и обязательных удержаний на руки он получил примерно половину.

"Мне так в Москве сказали: из призовых вычтут налоги, какие-то комиссии, — объяснял Азарьев. — Мы с ведущим в эфире шутили, что я долги раздам. А на деле решил по-другому".

Деньги Николай Петрович разделил на четыре части. Три — отдал детям: у него два сына и дочь, восемь внуков и уже один правнук. Четвертую оставил себе — "чтобы ни у кого не занимать".

Выигрыш, ставший билетом

Марина Воробей — воспитатель детского сада из Полоцка — четыре раза обыгрывала знатоков "Что? Где? Когда?". Сама она признается : "Я влюблена в эту игру уже много лет. Смотрю все программы "Что? Где? Когда?" с 90-х годов, не пропуская ни одной. <...> До сих пор считаю, что это одна из лучших программ на телевидении".

Свой первый вопрос Марина отправила в 2010 году. Источник ее вопросов — обычное чтение: книги, статьи, случайные факты, которые зацепили внимание. Главное правило, которого она придерживается, — вопрос должен решаться не эрудицией, а логикой и интуицией. При этом Марина всегда болеет за знатоков и спокойно относится к поражениям.

Выигрыши были разными. В 2013-м один из ее вопросов принес 462 тысячи рублей. В финале 40-летия программы телезрители, включая Марину, получили по 506 тысяч.

Основную часть призовых Марина потратила на путешествия. Так, благодаря победе в игре она смогла свозить на отдых племянников: "Я свозила к морю моих любимых племянников Машу и Максима вместе с сестрой Ириной. Если это в наших силах, мы обязательно должны стремиться, чтобы мечты наших родных и близких осуществлялись".