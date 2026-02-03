Рейтинг@Mail.ru
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 03.02.2026 (обновлено: 13:07 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/venesuela-2071917828.html
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы - РИА Новости, 03.02.2026
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы
Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Венесуэлой и Россией продолжает действовать, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:01:00+03:00
2026-02-03T13:07:00+03:00
россия
венесуэла
в мире
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
https://ria.ru/20260201/venesuela-2071510449.html
россия
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, в мире, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
Россия, Венесуэла, В мире, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы

Посол Венсеуэлы: договор с РФ о стратпартнерстве продолжает действовать

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Венесуэлой и Россией продолжает действовать, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Страны подписали этот договор в мае прошлого года, он продолжает действовать", - сказал он журналистам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито в Пуэрто-Кабельо, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Венесуэле заявили о невозможности третьей стороны управлять ее ресурсами
1 февраля, 07:25
 
РоссияВенесуэлаВ миреСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала