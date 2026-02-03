Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Венесуэлой и Россией продолжает действовать, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Страны подписали этот договор в мае прошлого года, он продолжает действовать", - сказал он журналистам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.