Договор о партнерстве с Россией действует, заявил посол Венесуэлы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Венесуэлой и Россией продолжает действовать, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос РИА Новости.