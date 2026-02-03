Васильев прокомментировал ситуацию с допингом биатлонистки из Италии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя положительный результат допинг-теста итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер, заявил РИА Новости, что терапевтические исключения и допинговые дела уничтожили лыжный спорт и теперь уничтожают биатлон.

Во вторник Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.