Васильев прокомментировал ситуацию с допингом биатлонистки из Италии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя положительный результат допинг-теста итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер, заявил РИА Новости, что терапевтические исключения и допинговые дела уничтожили лыжный спорт и теперь уничтожают биатлон.
Во вторник Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.
«
"Честно, это не удивляет. Если бы в этапах Кубка мира участвовали наши спортсмены, то акцент WADA был бы исключительно на них, потому что, как говорится, в своем глазу бревна не видно. Но в данном случае даже бревно уже никак не скрыть", - сказал Васильев.
"Допинг - это проблема всего мира благодаря Томасу Баху, который полностью отпустил контроль за WADA. WADA утвердило терапевтические исключения, а это значит, что можно употреблять любой допинг за мнимыми болезнями. Это мошенничество чистой воды. Посмотрите, что вытворяют норвежские лыжники. Лыжи уже невозможно смотреть! На любой гонке первые семь или даже девять мест занимают норвежцы. Как такое возможно? Они практически уничтожили лыжный спорт. И уже добралась до биатлона. С этим злом необходимо бороться", - добавил он.