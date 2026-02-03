Рейтинг@Mail.ru
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде
11:32 03.02.2026 (обновлено: 11:33 03.02.2026)
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что на Олимпийских играх вряд ли будут сильные провокации от украинских спортсменов
зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев, спорт, вокруг спорта
Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев, Спорт, Вокруг спорта
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде

Васильев: провокации от украинцев на ОИ могут привести к серьезным санкциям

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Дмитрий Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что на Олимпийских играх вряд ли будут сильные провокации от украинских спортсменов в сторону российских атлетов, поскольку они могут привести к серьезным санкциям.
Ранее МОК официально предупредил украинскую сторону о недопустимости протестов против российских спортсменов перед Олимпиадой-2026.
"Будут ли провокации с украинской стороны в сторону российских спортсменов, во многом зависит от службы безопасности на Олимпиаде. Уверен, они уже оповещены и, конечно, осуществят превентивные меры. Поэтому не думаю, что будут какие-то сильные провокации. Возможно, на уровне слов или отказа от рукопожатий. Но это то, что не может серьезно повредить нашим спортсменам", - сказал Васильев РИА Новости.
"Иначе это может для них закончиться слишком серьезными санкциями. Но, думаю, спецслужбы предпримут усилия для того, чтобы обеспечить безопасность для наших спортсменов", - добавил он.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На Играх выступят 13 российских спортсменов.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Стали известны спортсмены, которые понесут олимпийский флаг на открытии ОИ
2 февраля, 19:25
 
Зимние Олимпийские игры 2026Дмитрий ВасильевСпортВокруг спорта
 
