Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Васильев оценил вероятность провокаций от украинцев на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что на Олимпийских играх вряд ли будут сильные провокации от украинских спортсменов в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03
2026-02-03T11:32:00+03:00
2026-02-03T11:33:00+03:00
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что на Олимпийских играх вряд ли будут сильные провокации от украинских спортсменов в сторону российских атлетов, поскольку они могут привести к серьезным санкциям.
Ранее МОК официально предупредил украинскую сторону о недопустимости протестов против российских спортсменов перед Олимпиадой-2026.
«
"Будут ли провокации с украинской стороны в сторону российских спортсменов, во многом зависит от службы безопасности на Олимпиаде. Уверен, они уже оповещены и, конечно, осуществят превентивные меры. Поэтому не думаю, что будут какие-то сильные провокации. Возможно, на уровне слов или отказа от рукопожатий. Но это то, что не может серьезно повредить нашим спортсменам", - сказал Васильев РИА Новости.
"Иначе это может для них закончиться слишком серьезными санкциями. Но, думаю, спецслужбы предпримут усилия для того, чтобы обеспечить безопасность для наших спортсменов", - добавил он.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских городах Милан
и Кортина-д'Ампеццо
. На Играх выступят 13 российских спортсменов.