На Украине задержали офицера за избиения мобилизованных

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании начальника группы одного из военкоматов Киевской области за систематические избиения мобилизованных.

Отмечается, что офицеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины "Превышение власти в условиях военного положения". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.