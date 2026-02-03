https://ria.ru/20260203/ukraina-2071905132.html
На Украине задержали офицера за избиения мобилизованных
На Украине задержали офицера за избиения мобилизованных
На Украине задержали офицера за избиения мобилизованных
Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании начальника группы одного из военкоматов Киевской области за систематические избиения мобилизованных. РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании начальника группы одного из военкоматов Киевской области за систематические избиения мобилизованных.
"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы … одного из районных ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) Киевской области
. По данным следствия, должностное лицо унижало военнообязанных, применяло к ним физическое насилие и фиксировало свои действия на видео … Офицер … избивал ногами мобилизованных, … действия носили системный характер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что офицеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины "Превышение власти в условиях военного положения". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По данным ведомства, процессуальное руководство ведет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.