12:27 03.02.2026
На Украине задержали офицера за избиения мобилизованных
Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании начальника группы одного из военкоматов Киевской области за систематические избиения мобилизованных. РИА Новости, 03.02.2026
украина, киевская область, вооруженные силы украины
Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата на Украине
Сотрудник военкомата на Украине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о задержании начальника группы одного из военкоматов Киевской области за систематические избиения мобилизованных.
"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы … одного из районных ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Киевской области. По данным следствия, должностное лицо унижало военнообязанных, применяло к ним физическое насилие и фиксировало свои действия на видео … Офицер … избивал ногами мобилизованных, … действия носили системный характер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что офицеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины "Превышение власти в условиях военного положения". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По данным ведомства, процессуальное руководство ведет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
