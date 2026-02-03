https://ria.ru/20260203/ufa-2071871591.html
Прокуратура Башкирии проводит проверку после ЧП в уфимской гимназии
Прокуратура Башкирии проводит проверку после ЧП в уфимской гимназии - РИА Новости, 03.02.2026
Прокуратура Башкирии проводит проверку после ЧП в уфимской гимназии
Прокуратура Башкорторстана проводит проверку по факту ЧП в гимназии №16 в Уфе, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики... РИА Новости, 03.02.2026
