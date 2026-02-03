Рейтинг@Mail.ru
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
15:11 03.02.2026 (обновлено: 15:28 03.02.2026)
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Допрос подростка, открывшего стрельбу из детского автомата в гимназии Уфы
Парень, открывший стрельбу из детского автомата в гимназии Уфы, заявил, что не хотел никому навредить, а только "припугнуть". Он также рассказал, что готовился "около нескольких недель".
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве

Устроивший стрельбу в уфимской школе школьник заявил, что хотел припугнуть

УФА, 3 фев - РИА Новости. Ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить, следует из видео допроса подростка, размещенном в Telegram-канале МВД по Башкирии.
На вопрос полицейского ученик отвечает, что готовился к нападению несколько недель.
"Я не хотел. Только припугнуть", - говорит мальчик, отвечая на вопрос следователя, хотел ли навредить кому-либо.
Объясняя свой поступок, подросток рассказал правоохранителям, что в школе были драки, беседы с завучем и учителями.
Во вторник утром глава региона Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило уголовные дела, в том числе о халатности.
Хабиров: руководство школы в Уфе уволят, если подтвердят факт травли подростка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить
