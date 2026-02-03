Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве

УФА, 3 фев - РИА Новости. Ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить, следует из видео допроса подростка, размещенном в Ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить, следует из видео допроса подростка, размещенном в Telegram-канале МВД по Башкирии.

На вопрос полицейского ученик отвечает, что готовился к нападению несколько недель.

"Я не хотел. Только припугнуть", - говорит мальчик, отвечая на вопрос следователя, хотел ли навредить кому-либо.

Объясняя свой поступок, подросток рассказал правоохранителям, что в школе были драки, беседы с завучем и учителями.