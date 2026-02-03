https://ria.ru/20260203/uchenik-2071956971.html
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Ученик, устроивший стрельбу в уфимской школе, заявил полиции, что хотел припугнуть, но никому не навредить, следует из видео допроса подростка, размещенном в... РИА Новости, 03.02.2026
уфа
