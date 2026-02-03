Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
Хоккей
 
18:30 03.02.2026
ЦСКА — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
ЦСКА — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля
ЦСКА и "Сочи" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 3 февраля

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ЦСКА и "Сочи" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 3 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
03 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Сочи
05:41 • Клим Костин
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
08:31 • Oleg Maistrenko
19:23 • Клим Костин
17:02 • Тимур Хафизов
