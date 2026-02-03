Рейтинг@Mail.ru
Япония и Бангладеш подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
17:13 03.02.2026
Япония и Бангладеш подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
Япония и Бангладеш подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
2026
в мире, япония, бангладеш
В мире, Япония, Бангладеш
ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония и Бангладеш во вторник заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, соглашение вступило в силу в тот же день, сообщил МИД Японии.
"Соглашение устанавливает правовую основу для обращения с оборонным оборудованием и технологиями, подлежащими передаче между двумя правительствами, с целью реализации совместно определяемых проектов, включая и те, которые способствуют международному миру и безопасности", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Договор позволит определять и подтверждать каждую передачу отдельно, а также обеспечит контроль, особенно в отношении последующей передачи третьим сторонам или использования не по назначению.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков
Вчера, 11:19
 
