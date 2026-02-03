Япония и Бангладеш подписали соглашение о передаче оборонного оборудования

ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония и Бангладеш во вторник заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, соглашение вступило в силу в тот же день, сообщил МИД Японии.

"Соглашение устанавливает правовую основу для обращения с оборонным оборудованием и технологиями, подлежащими передаче между двумя правительствами, с целью реализации совместно определяемых проектов, включая и те, которые способствуют международному миру и безопасности", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.