2026-02-03T17:13:00+03:00
2026-02-03T17:13:00+03:00
2026-02-03T17:13:00+03:00
Япония и Бангладеш подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
Япония и Бангладеш договорились о передаче оборонного оборудования и технологий
ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония и Бангладеш во вторник заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, соглашение вступило в силу в тот же день, сообщил МИД Японии.
"Соглашение устанавливает правовую основу для обращения с оборонным оборудованием и технологиями, подлежащими передаче между двумя правительствами, с целью реализации совместно определяемых проектов, включая и те, которые способствуют международному миру и безопасности", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Договор позволит определять и подтверждать каждую передачу отдельно, а также обеспечит контроль, особенно в отношении последующей передачи третьим сторонам или использования не по назначению.