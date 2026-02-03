Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 3 февраля: Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 03.02.2026 (обновлено: 21:39 03.02.2026)
Спецоперация, 3 февраля: Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины
Спецоперация, 3 февраля: Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины
Спецоперация, 3 февраля: Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах...
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
курская область
Спецоперация, 3 февраля: Россия нанесла массированный удар по ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 375 военнослужащих, ПВО РФ сбила один снаряд HIMARS и 90 БПЛА.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026
Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27 459 танков и других боевых бронированных машин, 1 657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы специальной военной автомобильной техники.

Удары возмездия

В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучал с ночи в большинстве областей Украины. В 7.59 мск тревогу объявили на всей территории страны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ВСУ рассказали о самовольном оставлении части мобилизованными
2 февраля, 18:57
Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Более 110 тысяч абонентов в Харькове на востоке Украины остались без теплоснабжения, сообщил министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.

Наемничество разве не под запретом?

Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников в дипломатических загранучреждениях из-за острой нехватки личного состава ВСУ, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Подразделение ВСУ СЛБ воюет на запорожском направлении, выяснило РИА Новости. Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что СЛБ воюет на запорожском направлении - на границе с Днепропетровской областью.
Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада"
Вчера, 12:12

Новости с ЛБС

Российские бойцы группировки войск "Южная" эвакуировали из-под Северска в ДНР пожилого мужчину, прожившего четыре года в подвале из-за боевых действий в данном районе, рассказал РИА Новости сам выживший мужчина Анатолий Филимоненко.
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".
Солдаты ВСУ бегут с позиций, бросая оружие, в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ в ходе боев за населенный пункт Петровка в Запорожской области открывали огонь по позициям своих же сослуживцев, пытаясь не допустить их отхода, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Гром".
ВСУ 25 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, всего были сбиты 23 вражеских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Украинский военнослужащий Евгений Астапчиков, взятый в плен группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении, рассказал, что был насильно мобилизован четырьмя крепкими мужчинами, которые объяснили ему, что "сопротивление бесполезно".
