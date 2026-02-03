МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 375 военнослужащих, ПВО РФ сбила один снаряд HIMARS и 90 БПЛА.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2026

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27 459 танков и других боевых бронированных машин, 1 657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы специальной военной автомобильной техники.

Удары возмездия

В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучал с ночи в большинстве областей Украины. В 7.59 мск тревогу объявили на всей территории страны.

Более 50 тысяч жителей Одесской области на юге Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Более 110 тысяч абонентов в Харькове на востоке Украины остались без теплоснабжения, сообщил министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.

Наемничество разве не под запретом?

Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников в дипломатических загранучреждениях из-за острой нехватки личного состава ВСУ, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.

Подразделение ВСУ СЛБ воюет на запорожском направлении, выяснило РИА Новости. Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что СЛБ воюет на запорожском направлении - на границе с Днепропетровской областью

Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР , рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.

Новости с ЛБС

Российские бойцы группировки войск "Южная" эвакуировали из-под Северска в ДНР пожилого мужчину, прожившего четыре года в подвале из-за боевых действий в данном районе, рассказал РИА Новости сам выживший мужчина Анатолий Филимоненко.

Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".

Солдаты ВСУ бегут с позиций, бросая оружие, в Краснопольском районе Сумской области , сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ в ходе боев за населенный пункт Петровка в Запорожской области открывали огонь по позициям своих же сослуживцев, пытаясь не допустить их отхода, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Гром".

ВСУ 25 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области , всего были сбиты 23 вражеских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн