Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.02.2026
Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку
Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку

Минобороны показало трофейное оружие, захваченное в ходе боев за Петровку

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало трофейные автоматы, захваченные российскими военнослужащими у ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Петровка в Запорожской области, в том числе немецкую штурмовую винтовку Haenel MK 556.
На опубликованных кадрах показаны несколько трофейных единиц оружия, в том числе штурмовая винтовка немецкого производства Haenel, на которой четко видна надпись - MK556 A2 5.56mm x 45 NATO.
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" ведомство сообщило 31 января.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
