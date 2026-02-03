Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало трофейные автоматы, захваченные российскими военнослужащими у ВСУ в ходе освобождения населённого пункта Петровка в Запорожской области, в том числе немецкую штурмовую винтовку Haenel MK 556.