Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике

"Третьего февраля в Москве состоялись консультации заместителей министра иностранных дел Российской Федерации Александра Викторовича Грушко и Дмитрия Евгеньевича Любинского с госсекретарем министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Стараи. В центре обсуждения была текущая ситуация в Европе, а также положение в Балканском регионе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.