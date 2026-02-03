https://ria.ru/20260203/sotrudnichestvo-2072044296.html
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.02.2026
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике
Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:07:00+03:00
2026-02-03T20:07:00+03:00
2026-02-03T21:08:00+03:00
в мире
венгрия
москва
европа
оон
обсе
экономика
россия
венгрия
москва
европа
россия
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике
МИД: представители России и Венгрии обсудили сотрудничество в энергетике