Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 03.02.2026
20:07 03.02.2026 (обновлено: 21:08 03.02.2026)
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетике
Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, аспекты деятельности ООН и ОБСЕ, сообщили в российском дипведомстве.
"Третьего февраля в Москве состоялись консультации заместителей министра иностранных дел Российской Федерации Александра Викторовича Грушко и Дмитрия Евгеньевича Любинского с госсекретарем министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Стараи. В центре обсуждения была текущая ситуация в Европе, а также положение в Балканском регионе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что были затронуты отдельные аспекты деятельности международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, рассмотрены практические вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничестве в сфере энергетики.
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа
В миреВенгрияМоскваЕвропаООНОБСЕЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоДмитрий Любинский
 
 
