Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное значение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае, конечно же, холодное время года - это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве не наблюдаются аномальные морозы, просто все "привыкли к аномально теплым зимам".