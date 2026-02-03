Рейтинг@Mail.ru
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.02.2026 (обновлено: 13:45 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/sluzhby-2071911427.html
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков
Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:44:00+03:00
2026-02-03T13:45:00+03:00
жкх
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/89/1551188973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f045af219351e22e4890648b7f8b10c.jpg
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/89/1551188973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c3ce07a71bbbd46bf98e14ba9acea54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, дмитрий песков, общество
ЖКХ, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков

Песков: службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности из-за холодов

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное значение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, конечно же, холодное время года - это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве не наблюдаются аномальные морозы, просто все "привыкли к аномально теплым зимам".
Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска
14 июля 2025, 02:20
 
ЖКХРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала