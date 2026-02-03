https://ria.ru/20260203/sluzhby-2071911427.html
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков
россия
Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное значение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, конечно же, холодное время года - это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве не наблюдаются аномальные морозы, просто все "привыкли к аномально теплым зимам".
Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21,1 градуса.