СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.02.2026
07:33 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/rzhd-2071846855.html
СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей
СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей
СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей
РЖД хотят продать офисные площади в деловом центре "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на трех консультантов, работавших... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:33:00+03:00
2026-02-03T07:33:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg
россия
россия, андрей никитин (политик), ржд
Россия, Андрей Никитин (политик), РЖД
СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей

"Ведомости": РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РЖД хотят продать офисные площади в деловом центре "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.
Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД, включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити". Продажа офиса РЖД в "Москва-Сити" обсуждается как один из вариантов, пока окончательных решений не принято, сообщал РИА Новости в январе министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
РЖД могут продать почти половину акций "дочки", пишут СМИ
16 января, 10:29
"РЖД в феврале-марте может объявить торги по продаже офисных площадей в расположенных в деловом центре "Москва-Сити" башнях Moscow Towers… РЖД заплатила за площади в Moscow Towers 193,1 миллиарда рублей, сообщала сама монополия. Доход от реализации актива должен составить не менее 8,5 миллиарда рублей, писал "Коммерсантъ". Впрочем, компания хочет выручить за него больше – не менее 220 миллиардов рублей, утверждают источники "Ведомостей", - говорится в статье издания.
Информацию, добавляет газета, подтвердил и один из партнеров РЖД.
Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов считает такую цену адекватной рынку. Такого же мнения придерживается и руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
"Тем не менее найти покупателя, который сможет заплатить такую большую сумму, практически невозможно, говорят опрошенные "Ведомостями" консультанты", - пишет издание.
РЖД в 2024 году купили 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказывал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки - компании CORE.XP - Владимир Пинаев.
РЖД сообщали тогда РИА Новости, что оплатят офисные площади в "Москва-Сити" в течение 20 лет, финансирование сделки предусматривается в том числе за счет средств от продажи зданий и ряда активов с экономическим эффектом на сумму около 270 миллиардов рублей, но не за счет тарифов.
В компании добавляли, что планируется разместить в офисе в "Москва-Сити" 17 тысяч сотрудников холдинга и за счет их переезда в единое пространство существенно снизить операционные расходы на содержание недвижимости.
Пассажирский поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минпромторг может выделить РЖД дополнительные средства на закупку техники
10 января, 14:43
 
РоссияАндрей Никитин (политик)РЖД
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
