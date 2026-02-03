СМИ: РЖД хотят продать офис в "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РЖД хотят продать офисные площади в деловом центре "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей, пишет газета " РЖД хотят продать офисные площади в деловом центре "Москва-Сити" за 220 миллиардов рублей, пишет газета " Ведомости " с ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.

Андрей Никитин. Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД , включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити". Продажа офиса РЖД в "Москва-Сити" обсуждается как один из вариантов, пока окончательных решений не принято, сообщал РИА Новости в январе министр транспорта РФ

"РЖД в феврале-марте может объявить торги по продаже офисных площадей в расположенных в деловом центре "Москва-Сити" башнях Moscow Towers… РЖД заплатила за площади в Moscow Towers 193,1 миллиарда рублей, сообщала сама монополия. Доход от реализации актива должен составить не менее 8,5 миллиарда рублей, писал "Коммерсантъ". Впрочем, компания хочет выручить за него больше – не менее 220 миллиардов рублей, утверждают источники "Ведомостей", - говорится в статье издания.

Информацию, добавляет газета, подтвердил и один из партнеров РЖД.

Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов считает такую цену адекватной рынку. Такого же мнения придерживается и руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

"Тем не менее найти покупателя, который сможет заплатить такую большую сумму, практически невозможно, говорят опрошенные "Ведомостями" консультанты", - пишет издание.

РЖД в 2024 году купили 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказывал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки - компании CORE.XP - Владимир Пинаев.

РЖД сообщали тогда РИА Новости, что оплатят офисные площади в "Москва-Сити" в течение 20 лет, финансирование сделки предусматривается в том числе за счет средств от продажи зданий и ряда активов с экономическим эффектом на сумму около 270 миллиардов рублей, но не за счет тарифов.