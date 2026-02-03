Рютте призвал НАТО покопаться в запасах, чтобы найти оружие для Киева

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее заявлявший об опустевших оружейных складах в Европе, призвал страны альянса "покопаться в своих запасах", чтобы найти там оружие для новых поставок Киеву.
"Мы уже многое делаем, но нам необходимо больше… Украина нуждается в гораздо большем, и мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы обеспечить доставку большего количества оружия как можно быстрее за счет поставок отовсюду, где только можно его найти. Я продолжаю работать с союзниками, призываю их покопаться в своих запасах", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.