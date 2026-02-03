Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и соответствующего предписания Роспотребнадзора, с поставщиком проводится работа, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.