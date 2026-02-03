Рейтинг@Mail.ru
Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ryba-2071919914.html
Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути
Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути - РИА Новости, 03.02.2026
Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути
Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:11:00+03:00
2026-02-03T13:11:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c85584d2fc17a2afcfbe78deb3b8df6.jpg
https://ria.ru/20260202/ryba-2071755120.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064432328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9e429d3e96700f61c20af0b5bfe1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рыбу марки "Сухогруз" сняли с продажи из-за найденной ртути

"Красное и Белое" снял с продажи рыбу марки "Сухогруз", где ранее нашли ртуть

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы в московском супермаркете
Продажа красной рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Продажа красной рыбы в московском супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и соответствующего предписания Роспотребнадзора, с поставщиком проводится работа, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.
Накануне в управлении Роспотребнадзора по Москве агентству сообщили о начале эпидрасследования на фоне сообщений об обнаружении ртути в сушено-вяленой пищевой рыбной продукции торговой марки "Сухогруз", купленной в ритейлере "Красное и Белое". Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" сети "Красное и белое" выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции.
"Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснений всех причин, с поставщиком проводится работа", - сообщили в пресс-службе торговой сети.
Продажа рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Роспотребнадзор начал эпидрасследование после обнаружения ртути в рыбе
2 февраля, 16:43
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала