Песков сравнил ядерный потенциал Китая с российским и американским

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом России, ни с потенциалом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Их (Китая - ред.) ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Китай быть включен в потенциальный будущий договор по стратстабильности.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.