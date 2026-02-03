Рейтинг@Mail.ru
12:47 03.02.2026 (обновлено: 13:44 03.02.2026)
Песков сравнил ядерный потенциал Китая с российским и американским
Песков сравнил ядерный потенциал Китая с российским и американским
Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом России, ни с потенциалом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ядерный потенциал Китая несопоставим ни с потенциалом России, ни с потенциалом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Их (Китая - ред.) ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Китай быть включен в потенциальный будущий договор по стратстабильности.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Модернизация ядерной триады находится в продвинутой стадии, заявил Рябков
Заголовок открываемого материала