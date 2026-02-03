Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора (РКН) в январе заблокировали 4865 фишинговых ресурсов и 281 сайт с вредоносным программным обеспечением, а также отразили 1052 DDoS-атаки на системы госуправления, финансового сектора, ТЭК и операторов связи, сообщило ведомство.
"В январе 2026 года специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 4865 фишинговых ресурсов и 281 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1052 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического секторов, высших учебных заведений и операторов связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 156,58 гигабита в секунду, скорость - 27,56 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 5 дней 22 часа 51 минуту.
Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Германии, Франции и Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО.
Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 771 нарушение маршрутизации трафика со стороны 193 организаций.
