Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
14:37 03.02.2026
Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
технологии, сша, бразилия, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, США, Бразилия, Германия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора (РКН) в январе заблокировали 4865 фишинговых ресурсов и 281 сайт с вредоносным программным обеспечением, а также отразили 1052 DDoS-атаки на системы госуправления, финансового сектора, ТЭК и операторов связи, сообщило ведомство.
"В январе 2026 года специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 4865 фишинговых ресурсов и 281 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1052 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического секторов, высших учебных заведений и операторов связи", - говорится в сообщении.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях
23 января, 05:41
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 156,58 гигабита в секунду, скорость - 27,56 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 5 дней 22 часа 51 минуту.
Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Германии, Франции и Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО.
Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 771 нарушение маршрутизации трафика со стороны 193 организаций.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов
21 января, 03:27
 
ТехнологииСШАБразилияГерманияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
