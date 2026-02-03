Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора (РКН) в январе заблокировали 4865 фишинговых ресурсов и 281 сайт с вредоносным программным обеспечением, а также отразили 1052 DDoS-атаки на системы госуправления, финансового сектора, ТЭК и операторов связи, сообщило ведомство.