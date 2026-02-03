Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд разрешил регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений.

Регистрация по месту пребывания — право пользоваться помещением в течение длительного времени без штампа в паспорте. Ее оформляют, например, при переезде в другой город более чем на три месяца, при этом ее срок ограничен периодом, указываемым в заявлении. Поэтому ее часто называют временной — в отличие от регистрации по месту жительства (прописки). Временно регистрирующееся лицо остается прописанным по месту постоянного проживания.

"В современных условиях распространено длительное пребывание, а фактически проживание граждан в нежилых помещениях, которые, согласно проектной документации, сходны с квартирами, но не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания", — говорится в релизе инстанции.

КС принял постановление по делу о проверке конституционности статей 2 и 3 закона о праве на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, а также пунктов 3, 12 и 14 правил регистрации и снятия граждан с регистрационного учета.

Дело рассмотрели по жалобе заявительницы, которая рассчитывала зарегистрировать себя, мужа и двоих детей по месту пребывания в Санкт-Петербурге в апартаментах гостиничного типа матери супруга.

Несмотря на то что к заявлению прилагались нотариально удостоверенное согласие собственницы на регистрацию и копия разрешения на ввод здания в эксплуатацию с указанием его предназначения под гостиницу, суд отказался удовлетворить жалобу.

Вышестоящие инстанции поддержали это решение, указав на то, что регистрация по месту пребывания в нежилых помещениях не предусмотрена законом, а постояльца гостиницы может зарегистрировать только ее администрация. Также отмечалось, что само помещение не включено в состав гостиничного фонда.

Конституционный суд усмотрел в этом нарушение права частной собственности: владельцы таких помещений не могут свободно их использовать для личных, семейных, домашних и бытовых нужд, поскольку ни они сами, ни пользователи этих площадей не могут зарегистрироваться там по месту пребывания. Таким образом, это обстоятельство признали не соответствующим основному закону страны.

Вместе с тем вывод Конституционного суда не означает введение постоянной регистрации в таких нежилых помещениях.