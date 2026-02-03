https://ria.ru/20260203/putin-2071983072.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.02.2026
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора условились предпринимать шаги по... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:15:00+03:00
2026-02-03T16:15:00+03:00
2026-02-03T16:25:00+03:00
саудовская аравия
россия
владимир путин
саудовская аравия
россия
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились углублять сотрудничество