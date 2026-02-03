https://ria.ru/20260203/putin-2071982532.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу в ОПЕК+
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу в ОПЕК+ - РИА Новости, 03.02.2026
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу в ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили совместную работу в формате ОПЕК+ по обеспечению... РИА Новости, 03.02.2026
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу в ОПЕК+
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+