"Их не остановить". Украина готовит окружение сотен тысяч россиян

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Киевские власти пытаются убедить руководство Молдавии военным путем решить проблему Приднестровья. Тирасполь надеется на переговоры, но Кишинев выдвигает заведомо неприемлемые требования. Что ждет самопровозглашенную республику — в материале РИА Новости.
В тылу врага
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: "Нахождение российских военных на территории Приднестровья недопустимо. Это риск безопасности и для Молдавии, и для Украины, и для региона в целом. И мы, безусловно, поддерживаем восстановление территориальной целостности и суверенитета Молдавии вместе с Приднестровьем". То есть Кишиневу пора освободиться от миротворцев.
Андрей Сибига
Министр заверил: Киев поможет. Как минимум за счет развития общей пограничной инфраструктуры, укрепления энергетической независимости и совместной евроинтеграции.
Да и повоевать не против. На прямой вопрос журналиста об этом последовал такой ответ: "Готовы рассматривать обращение дружественной Молдавии".
КПП МС на трассе Бендеры — Кишинев в Приднестровье
Майя Санду на ассамблее ПАСЕ всячески проклинала Россию за "попытки дестабилизировать регион". Депутат от Украины Алексей Гончаренко* спросил ее насчет Приднестровья.
Экономическая интеграция Тирасполя идет полным ходом, заверила президент "дружественной Молдавии". Все больше граждан Приднестровья предпочитают оформлять документы и открывать банковские счета в юрисдикции Кишинева, а основной экспорт республики идет в страны ЕС.
Запасной план
Молдавский вице-премьер Валерий Киверь горячо одобряет "последовательную позицию" Киева по приднестровскому вопросу.
Пленарное заседание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
"Украина держит контроль на нашей совместной границе", — уточнил он.
И подчеркнул: вопрос решится на основе европейской интеграции Молдавии. Но признался, что Тирасполь пока отказывается от диалога, поэтому переговоры не имеют смысла.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время досрочного голосования на выборах депутатов в Тирасполе
Что касается самого Приднестровья, то президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский не теряет надежды реанимировать формат "5+2" (Приднестровье и Молдова — стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — посредники; Евросоюз, США — наблюдатели). Тирасполь посетила делегация Евросоюза во главе с замруководителя по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене. Красносельский объяснил гостям: его цель — сохранить мир, но Кишинев прервал переговоры еще в 2019-м, а сейчас использует СВО как повод не возобновлять диалог.
В окружении
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в Киеве заговорили о Приднестровье ради пиара.
"На фоне новостей из Венесуэлы, Гренландии, Ирана об Украине стали как-то забывать. Естественно, властям это не нравится и они пытаются вернуться в информационное пространство в прежнем объеме. А последствия военной операции в Приднестровье их не сильно волнуют, хотя большой беды, очевидно, не избежать. Ведь среди миротворцев много местных с российскими паспортами. Они охраняют склад оружия в Колбасне. В случае вторжения арсенал используют по прямому назначению", — предупредил эксперт.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве
И добавил: да, над Приднестровьем нависла серьезная опасность, но там к этому привыкли. Тирасполю постоянно угрожают.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, киевский режим собирается взять в заложники сотни тысяч россиян, проживающих в Приднестровье, для шантажа Москвы.
Майя Санду
"Киев хоть сейчас может ввести в Тирасполь войска — отбиться не хватит сил. Но наверняка начнется партизанская война — в украинском тылу. Чтобы этого избежать, а заодно минимизировать потери, Киев хочет подключить Кишинев. В результате Зеленский получит козырь в переговорах с Россией, а с последствиями его авантюры придется разбираться Санду", — рассуждает политолог.
В то же время, продолжает он, Кишинев в таком сценарии не заинтересован. Санду уверена, что число еврооптимистов в Приднестровье растет, поэтому развязывать войну ей незачем.
