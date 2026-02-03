https://ria.ru/20260203/polsha-2071914089.html
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину - РИА Новости, 03.02.2026
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину
Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности на фоне агрессивных устремлений Польши, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.02.2026
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину
Песков: РФ делает все для безопасности на фоне агрессивных устремлений Польши