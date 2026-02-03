Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/polsha-2071914089.html
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину - РИА Новости, 03.02.2026
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину
Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности на фоне агрессивных устремлений Польши, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:51:00+03:00
2026-02-03T12:51:00+03:00
россия
польша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg
https://ria.ru/20260202/polsha-2071773756.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06cf9ce8e47b64836f740a5ac9f81805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, дмитрий песков, в мире
Россия, Польша, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал новую польскую военную доктрину

Песков: РФ делает все для безопасности на фоне агрессивных устремлений Польши

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности на фоне агрессивных устремлений Польши, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую польскую военную доктрину.
"Разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей собственной безопасности на фоне таких агрессивных устремлений", - сказал Песков журналистам.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
2 февраля, 17:46
 
РоссияПольшаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала