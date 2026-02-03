Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Якобы согласование США, Европой и Украиной плана ответа на "нарушения" Россией каких-либо мирных договоренностей – попытка Вашингтона убедить Киев, что его безопасность будет обеспечена и дипломатическое урегулирование может продолжаться, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США и государства Европы якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые "нарушения" Россией соглашений по Украине . Как утверждает издание, предполагается возможность задействования даже американских военных.

"Мне кажется, это текст, который должен вселить уверенность в Украину. Некие гарантии безопасности от Запада", - считает собеседник.

По его словам, такие обещания Киеву от США могут быть попыткой подтолкнуть Украину к дальнейшему мирному урегулированию, а уверенность в гарантиях может выступить стимулом.

"Одновременно это попытка сохранить лицо – Украину не бросают, а дают ей обещания", - указал он

При этом эксперт подчеркнул, что Запад может давать Киеву любые обещания, но это совершенно не означает, что он станет их выполнять в том же виде.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.