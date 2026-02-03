https://ria.ru/20260203/politolog-2071884979.html
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев - РИА Новости, 03.02.2026
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев
Якобы согласование США, Европой и Украиной плана ответа на "нарушения" Россией каких-либо мирных договоренностей – попытка Вашингтона убедить Киев, что его... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Якобы согласование США, Европой и Украиной плана ответа на "нарушения" Россией каких-либо мирных договоренностей – попытка Вашингтона убедить Киев, что его безопасность будет обеспечена и дипломатическое урегулирование может продолжаться, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США
и государства Европы
якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые "нарушения" Россией
соглашений по Украине
. Как утверждает издание, предполагается возможность задействования даже американских военных.
"Мне кажется, это текст, который должен вселить уверенность в Украину. Некие гарантии безопасности от Запада", - считает собеседник.
По его словам, такие обещания Киеву
от США могут быть попыткой подтолкнуть Украину к дальнейшему мирному урегулированию, а уверенность в гарантиях может выступить стимулом.
"Одновременно это попытка сохранить лицо – Украину не бросают, а дают ей обещания", - указал он
При этом эксперт подчеркнул, что Запад может давать Киеву любые обещания, но это совершенно не означает, что он станет их выполнять в том же виде.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО
на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании
и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.