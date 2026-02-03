Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 03.02.2026 (обновлено: 11:38 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/politolog-2071884979.html
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев - РИА Новости, 03.02.2026
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев
Якобы согласование США, Европой и Украиной плана ответа на "нарушения" Россией каких-либо мирных договоренностей – попытка Вашингтона убедить Киев, что его... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:20:00+03:00
2026-02-03T11:38:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068532474_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8e8a44b416eec9b7526a42eb129530cc.jpg
https://ria.ru/20260203/plan-2071870454.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071846396.html
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822884.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068532474_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_e5bd8cf5ba1110998d8ccf94649cbd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Мирный план США по Украине
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев

Блохин назвал план ответа США на "нарушение" мира попыткой успокоить Киев

© U.S. Embassy SlovakiaФлаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Якобы согласование США, Европой и Украиной плана ответа на "нарушения" Россией каких-либо мирных договоренностей – попытка Вашингтона убедить Киев, что его безопасность будет обеспечена и дипломатическое урегулирование может продолжаться, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США и государства Европы якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые "нарушения" Россией соглашений по Украине. Как утверждает издание, предполагается возможность задействования даже американских военных.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
Вчера, 10:25
"Мне кажется, это текст, который должен вселить уверенность в Украину. Некие гарантии безопасности от Запада", - считает собеседник.
По его словам, такие обещания Киеву от США могут быть попыткой подтолкнуть Украину к дальнейшему мирному урегулированию, а уверенность в гарантиях может выступить стимулом.
"Одновременно это попытка сохранить лицо – Украину не бросают, а дают ей обещания", - указал он
При этом эксперт подчеркнул, что Запад может давать Киеву любые обещания, но это совершенно не означает, что он станет их выполнять в том же виде.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины
Вчера, 07:19
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп: дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо
Вчера, 00:54
 
В миреУкраинаРоссияСШАНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала