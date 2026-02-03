Воробьев посетил полигон в Московском общевойсковом командном училище

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил полигон в Московском высшем общевойсковом командном училище, на котором курсанты ежедневно проводят занятия в том числе по штурму окопов и пилотированию дронов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. Мы активно сотрудничаем… Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в Подмосковье операторов БПЛА готовят также в центре "Витязь" в Балашихе. Обучение длится 30 дней и включает теоретические занятия, работу на симуляторах, сборку беспилотников, полевую практику, радиообмен, маскировку. В группах занимаются в среднем по 20 человек, среди инструкторов – бывшие бойцы спецподразделений.

В центре "Витязь" готовят также специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе, аналитиков и инженеров. Обучение начинается только после подписания контракта, который заключается на один год с возможностью продления на добровольной основе.